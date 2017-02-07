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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию// 07.02.2017
Рустем Хайдаров стал новым руководителем управления по вопросам госслужбы и кадровой политики.
Фото: allufa.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов назначил нового руководителя управления по вопросам госслужбы и кадровой политики своей администрации. Им стал Рустем Хайдаров, до этого руководивший отделом государственной гражданской и муниципальной службы в этом управлении. Распоряжение главы региона было подписано 3 февраля, а сегодня опубликовано на официальном сайте нормативно-правовой информации.
Согласно распоряжению, Рустему Хайдарову назначен оклад с надбавкой за особые условия гражданской службы 200 процентов.
Предыдущий глава управления Шамиль Мухаметдинов, руководивший им с 2014 года, в июне прошлого года возглавил администрацию Кигинского района Башкирии.
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