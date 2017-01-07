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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством// 07.01.2017
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
- Многие века этот один из самых любимых христианских праздников объединяет миллионы людей во всем мире, озаряет сердца светом любви, побуждает к чистым помыслам и благородным поступкам, обращает к духовным истокам веры. Православное Рождество утверждает семейные ценности, делает нас добрее и милосерднее, учит состраданию и взаимной поддержке, - сказано в поздравлении. - Пусть эти рождественские дни подарят нам радость общения с близкими, тепло и хорошее настроение.
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