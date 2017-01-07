Рустэм Хамитов поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством

30.12.2016

Михаил Бабич поздравил жителей Приволжья с Новым годом Полпред президента России в ПФО пожелал всем исполнения желаний

29.12.2016

Рустэм Хамитов: Кризисов нет. Кризисы - в голове Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.

26.12.2016

Константин Толкачев: Время все расставит по местам Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое мнение о крушение самолета над Черным морем

23.12.2016

Михаил Закомалдин: К перевозкам детей нужно подходить ответственно Правила перевозки детей обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Башкирии

22.12.2016

Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти» Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон о главе республики