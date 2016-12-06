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ПЕРСОНА
Александр Филиппов: Не хочу комментировать этот бред// 06.12.2016
Первый заместитель главы администрации Уфы высказал свое отношение по поводу публикаций в интернете
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Недавно в интернете были выложены якобы настоящие фрагменты телефонной переписки между первым заместителем главы администрации Уфы Александром Филипповым и его супругой. Вице – мэр столицы в разговоре с Медиакорсеть отметил, что ему некогда отвлекаться на всякие выдумки.
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