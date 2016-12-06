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ПЕРСОНА

Александр Филиппов: Не хочу комментировать этот бред

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.12.2016
Первый заместитель главы администрации Уфы высказал свое отношение по поводу публикаций в интернете

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Недавно в интернете были выложены якобы настоящие фрагменты телефонной переписки между первым заместителем главы администрации Уфы Александром Филипповым и его супругой. Вице – мэр столицы в разговоре с Медиакорсеть отметил, что ему некогда отвлекаться на всякие выдумки.

- Даже не хочу комментировать этот бред. Сейчас конец года, много важной работы и некогда отвлекаться на всякие выдумки. Вот пусть тот, кто это сочинил, сам рассказывает, что к чему. К сожалению, в силу того, что телефоны не наши и переписка выдуманная, я не могу подать заявление в полицию заявление о незаконном вторжении в частную жизнь, - отметил господин Александр Филиппов. - Что касается подачи иска о защите чести и деловой репутации, я проконсультировался с юристами, они не видят судебной перспективы, так как сочинители составили тексты настолько обтекаемо, что вряд ли удастся их за что-то привлечь. Так что остаётся просто игнорировать и продолжать работать.

 

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