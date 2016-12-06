Михаил Бабич: Работе прежнего руководства «Башнефти» дадут правовую оценку

Полпред президента России в ПФО на встрече с главными редакторами СМИ рассказал о ситуация в «Башнефти»

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

Мы уже сообщали, что сегодня, 6 декабря в Нижнем Новгороде полпред президента России в ПФО в Михаил Бабич встречается с руководителям средств массовой информации Приволжья. В «Башнефти» проходят ревизии. Действиям прежнего руководства дадут правовую оценку, заявил Бабич отвечая на вопросы журналистов, сообщает казанский интернет – портал Inkazan.

По словам Бабича, он давно знаком с Андреем Шишкиным, который стал новым руководителем «Башнефти», и подробно обсуждал с ним и топ-менеджментом «Роснефти» башкирскую компанию. По его словам, «Ростнефть» — это не та компания, которая приобретает активы для того, чтобы они не работали или снижали показатели. Новый владелец контрольного пакета намерен развивать башкирскую компанию, поскольку это в интересах «Роснефти». К работе прежнего руководства компании, сказал Бабич, есть серьезные нарекания.

«Я сейчас не хочу кидать камень в адрес прежнего руководства «Башнефти», но, по крайней мере, те доклады, которые сегодня идут, и та информация, которой мы сегодня владеем, показывают, что есть очень большие вопросы к эффективности предыдущего менеджмента. Если позволите, то я не буду углубляться, им (прежнему руководству «Башнефти» — Inkazan) будет в ближайшее время дана соответствующая оценка, в том числе и правовая», — сказал Бабич.

Именно из-за этого, предположил полномочный представитель президента, отвечая на вопрос журналиста из Башкортостана, Шишкин пока не общается с прессой. «Сейчас общаться общаться с позиции, какие есть негативные новости о том, что там внутри нашли, ему (Шишкину — Inkazan), как руководителю компании, наверное, не очень приятно и не очень хочется. Он все-таки офицер и так воспитан, что кидать камни в сторону предшественников не пристало. Он пришел на работу, встал на должность — начинай с чистого листа!» — сказал Бабич.

По его словам, в настоящее время верстается программа развития «Башнефти» на 2017 и последующие годы. Бабич сообщил, что, по имеющимся у него данным, менять бренд «Башнефть» на какой-то иной не планируется. Все социальные обязательства компании сохраняются и при новом владельце. Более того, эту нагрузку, по словам Бабича, планируется «нарастить». О том, какие именно проекты запланированы, полпред умолчал.

«Ничего с компанией не случится. Она продолжит развиваться, но уже в составе большой, глобальной нефтяной компании», — сказал Бабич. Он назвал «Башнефть» одним из лучших активов на рынке, приобретение которого поможет «Роснефти» нарастить капитализацию, эффективность и масштаб, чтобы вырасти до мировых масштабов.

Бабич пообещал, что попросит Шишкина встретиться с журналистами. Но попросил отнестись с пониманием к позиции руководства «Башнефти»: «Там проходит большой объем ревизионных работ. Не хотелось бы никого раньше времени расстраивать, хотя, может быть, нужно рассказать по позитивных планах компании, которые были, есть и будут».

«Роснефть» приватизировала «Башнефть» 12 октября. В бюджет страны поступило 329,7 миллиардов рублей. Позже стало известно, что Федеральная антимонопольная служба получила заявку государственной компании на увеличение доли в «Башнефти» до 100%.