Рустэм Хамитов занял 23-е место в медарейтинге губернаторов РФ

Наталья КУЗНЕЦОВА

На "пьедестале почета" - Собянин, Кадыров и Аксёнов

Фото: prezident-bashkirii.narod.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам ноября занял четвертое место в рейтинге глав регионов ПФО, составленном Медиалогией. За месяц он потерял две позиции. СМИ написали о Хамитове 2731 раз.

Первое место сохранил за собой президент Татарстана Рустем Минниханов. На второе и третье места поднялись губернаторы Саратовской и Нижегородской областей Валерий Радаев и Валерий Шанцев.

В общероссийском списке Рустэм Хамитов упал на 12 позиций, заняв 23 место. Его лидером остался мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – президент Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку лидеров глава Крыма Сергей Аксенов.