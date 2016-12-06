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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов занял 23-е место в медарейтинге губернаторов РФ// 06.12.2016
На "пьедестале почета" - Собянин, Кадыров и Аксёнов
Фото: prezident-bashkirii.narod.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам ноября занял четвертое место в рейтинге глав регионов ПФО, составленном Медиалогией. За месяц он потерял две позиции. СМИ написали о Хамитове 2731 раз.
Первое место сохранил за собой президент Татарстана Рустем Минниханов. На второе и третье места поднялись губернаторы Саратовской и Нижегородской областей Валерий Радаев и Валерий Шанцев.
В общероссийском списке Рустэм Хамитов упал на 12 позиций, заняв 23 место. Его лидером остался мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – президент Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку лидеров глава Крыма Сергей Аксенов.
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