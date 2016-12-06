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Константин Толкачев: Религиозные группы не должны быть отданы на откуп стихии// 06.12.2016
Спикер Госсобрания-Курултая РБ прокомментировал законодательную инициативу в Госдуму.
Фото: bashkortostan.er.ru
Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев прокомментировал законодательную инициативу о религиозных объединениях. Региональный парламент внес ее в Госдуму.
Религиозные группы предлагается обязать регистрировать свои организации и подавать информацию об изменении сведений. За невыполнение этих требований устанавливаетс штраф до 30 тысяч рублей.
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