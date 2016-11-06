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ПЕРСОНА

Нефтекамцы лишаются любимого катка

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 06.11.2016
Горожане собирают подписи в поддержку спорторга Яна Лутфуллина, объявившего голодовку

Фото: Паблик "Каток у Дворца творчества"

Житель Нефтекамска (220 км на Cевер от Уфы) Ян Лутфуллин объявил с 4 ноября голодовку в связи с требованием администрации близлежащего Дома творчества прекратить деятельность спортивного объекта - катка. Земельный участок, на котором находится этот спортивный объект, передан администрацией города в оперативное управление Дома творчества. Вопрос аренды земли ранее регулировался разовыми договорами на каждый сезон.

По словам Яна Лутфуллина, его инвестиции в этот объект составили 1,5 млн. рублей. Зимний спортивный объект - один из немногих мест проведения спортивных мероприятий в Нефтекамске - развивался в течение семи лет, с 2010 года. За это время Ян Лутфуллин провел ряд работ по оборудованию катка: выровнял площадку, построил дом-"теремок", организовал пункт проката на 200 пар коньков, обеспечил желающих горячим чаем, оборудовал аудиосистему

Ян Лутфуллин, по его словам, направил обращение в органы муниципальной власти. Требование покинуть территорию поступило к нему в устной форме от директора Дворца творчества Глюзы Зайруллиной 2 ноября. 

"О том, что мне нужно убираться с территории, я не был заранее предупрежден - готовился к сезону... - сетует Ян Лутфуллин. - Впервые за 7 лет проделанной работы получаю мощный административный удар. Каток является единственным источником дохода моей семьи. Ни каких субсидий и финансовой помощи от администрации не получал. Приходится за счет вырученных средств и кредита организовывать спортивный досуг для жителей нашего города. Этих средств едва хватает покрывать все расходы - содержать каток в надлежащем виде, убирать снег, заливать лед, за свет и воду платить, перечислял Дворцу Творчества на благотворительный счет, помогал Спорткомитету ".

Нефтекамцы следят за развитием конфликта в официальном паблике "Катка на Дворце творчества" в социальной сети Вконтакте и в специально созданной группе Сохранение катка в Нефтекамске.

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