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ПЕРСОНА
Назначение Сергея Кириенко: Башкирский след// 06.10.2016
О первом заместителе руководителя администрации президента - из первых уст.
Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Кузьмина рассказала Медиакорсети о своих впечатлениях от новости о назначении Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента России. Напомним, вчера Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Напомним, Сергей Кириенко работал полпредом ПриФО с 2000 по 2005 годы, и в это же время в его команде работал Рустэм Хамитов, нынешний глава Башкирии. Рустэм Хамитов с 2000 по 2003 годы работал главным федеральным инспектором по Республике Башкортостан, затем исполняющим обязанности заместителя полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Галина Кузьмина в 2001 году запустила газету «Новые люди» после встречи с Сергеем Кириенко, первым приволжским полпредом, который вместе с политтехнологами группы Петра Щедровицкого сделал из ПФО экспериментальную площадку для развития в стране институтов гражданского общества.
- Впервые за последние годы новое назначение в верхних эшелонах власти России вызвало у меня одобрение, - поделилась Галина Кузьмина. – Конечно, речь вряд ли может идти о перемене курса, но какие-то корректировки в сторону здравого смысла, надеюсь, у нас будут. Сергей Владиленович, на мой взгляд, в хорошем смысле слова «технократ»: грамотный менеджер. За несколько лет работы полпредом президента в Приволжском федеральном округе он показал себя с очень важной для активных представителей гражданского общества стороны. В начале 2000-х годов при его непосредственном участии в ПриФО осуществлялись очень интересные проекты, например, «Культурная столица». Много проектов было со СМИ. Всё это оставило очень хорошее впечатление у всех, кто с ним тогда работал.
Манера работы Сергея Кириенко на должности первого заместителя главы администрации президента будет носить «более менеджерский характер», нежели ранее; в то же время вскоре могут последовать перемены в «методологии работы» кремлевской администрации, в частности изменения в идеологическом формате, но некоторая преемственность все же сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, в частности, по мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, с назначением Кириенко в ближайшее время стоит ожидать изменений в «методологии работы» кремлевской администрации. Сейчас, отметил он, стоит ожидать перемен в самом направлении внутриполитического блока.
- Вполне возможно, это будет и в сторону некоторой либерализации, то есть большего уважения к разным партиям, необходимость диверсификации политического поля, - сказал Миронов.
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