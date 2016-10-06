6 октября, четверг
ПЕРСОНА

Назначение Сергея Кириенко: Башкирский след

Разиф АБДУЛЛИН // 06.10.2016
О первом заместителе руководителя администрации президента - из первых уст.

Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Кузьмина рассказала Медиакорсети о своих впечатлениях от новости о назначении Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента России. Напомним, вчера Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Напомним, Сергей Кириенко работал полпредом ПриФО с 2000 по 2005 годы, и в это же время в его команде работал Рустэм Хамитов, нынешний глава Башкирии. Рустэм Хамитов с  2000 по 2003 годы  работал главным федеральным инспектором по Республике Башкортостан, затем исполняющим обязанности заместителя полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Галина Кузьмина в 2001 году запустила газету «Новые люди»  после встречи с Сергеем Кириенко, первым приволжским полпредом, который вместе с политтехнологами группы Петра Щедровицкого сделал из ПФО экспериментальную площадку для развития в стране институтов гражданского общества.

- Впервые  за последние годы новое назначение в верхних эшелонах власти России вызвало у меня одобрение, - поделилась Галина Кузьмина. – Конечно, речь вряд ли может идти о перемене курса, но какие-то корректировки в сторону здравого смысла, надеюсь, у нас будут. Сергей Владиленович, на мой взгляд, в хорошем смысле слова «технократ»: грамотный менеджер. За несколько лет работы полпредом президента в Приволжском федеральном округе он показал себя с очень важной для активных представителей гражданского общества стороны. В начале 2000-х годов при его непосредственном участии в ПриФО осуществлялись очень интересные проекты, например, «Культурная столица». Много проектов было со СМИ. Всё  это оставило очень хорошее впечатление у всех, кто с ним тогда работал.

Манера работы Сергея Кириенко на должности первого заместителя главы администрации президента будет носить «более менеджерский характер», нежели ранее; в то же время вскоре могут последовать перемены в «методологии работы» кремлевской администрации, в частности изменения в идеологическом формате, но некоторая преемственность все же сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, в частности, по мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, с назначением Кириенко в ближайшее время стоит ожидать изменений в «методологии работы» кремлевской администрации. Сейчас, отметил он, стоит ожидать перемен в самом направлении внутриполитического блока.

- Вполне возможно, это будет и в сторону некоторой либерализации, то есть большего уважения к разным партиям, необходимость диверсификации политического поля, - сказал Миронов.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

05.10.2016
В Башкирии отмечают 100-летие Мидхата Шакирова
Он был последним «доперестроечным» первым секретарем Башкирского обкома КПСС.

04.10.2016
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области
Первый президент республики поделился своими мыслями о развитии региона.

04.10.2016
Бывшего мэра Уфы Качкаева поздравили почетным знаком и фляжкой
С юбилеем Павла Качкаева поздравили депутаты Госсобрания Башкирии.

03.10.2016
Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями
Олимпийский чемпион Тимур Сафин дал интервью об Олимпиаде в Рио, о том, как он пришел в спорт и о своих планах на будущее.

03.10.2016
Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»
Политик рассказал Медиакорсети, почему его так испугалась региональная власть и чем он займется дальше.

29.09.2016
Экс-премьер Раиль Сарбаев: «Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане!»
Экс-премьер Башкирии и экс-кандидат в депутаты Госдумы поделился личными впечатлениями о прошедших выборах

29.09.2016
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
Генеральный директор одного из самых крупных застройщиков Уфы Ринат Салихов рассказал о нынешней ситуации на рынке жилья, чего ждать в ближайшем будущем и почему компания выбрала нестандартное для уфимского рынка направление развития.

28.09.2016
Глава Башкирии потерял семь позиций в рейтинге губернаторов
Медиалогия опубликовала итоги своего исследования за август 2016 года

27.09.2016
Владимир Жириновский отказался работать в уфимском горсовете
Лидер ЛДПР передал свой мандат Кириллу Бадикову

27.09.2016
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
Новый председатель уфимского горсовета пообщался с прессой

26.09.2016
Бывший приволжский полпред заменит Вячеслава Володина - Газета.Ру
Глава «Росатома» может быть назначен на пост первого заместителя главы администрации президента России

25.09.2016
Шамиль Газизов о победе ФК "Уфа": "Ребята показали, что они мужики и умеют играть"
Гендиректор ФК «Уфа» о победе башкирской команды над московским «Спартаком»

25.09.2016
Главный федеральный инспектор по Башкирии Андрей Чечеватов пошел на повышение
Он назначен исполняющим обязанности заместителя полпреда президента России в ПФО

23.09.2016
Сергей Нарышкин назначен руководителем Службы внешней разведки
Теперь уже бывший председатель Госдумы приступит к своей работе с 5 октября.

22.09.2016
Муртаза Рахимов предложил Хамитову сотрудничество
Сотрудничество предполагает совместное финансирование строительства Соборной мечети.

20.09.2016
Глава Башкирии не будет работать в Госдуме
Рустэм Хамитов отказался от депутатского мандата

19.09.2016
Преемник Радия Хабирова выиграл кубок Европы по каратэ - РБК
Сергей Смирнов курировал молодежный форум "Таврида"

19.09.2016
Рафис Кадыров о выборах: «Мне нужно было выполнить тяжелую работу»
Кандидат в депутаты Госдумы по Благовещенскому округу прокомментировал итоги выборов.

16.09.2016
Обращение в Кремль по «Башнефти» помогло Хамитову улучшить медиарейтинг
Глава региона стал вторым по Приволжскому федеральному округу.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"