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ПЕРСОНА
Глава Башкирии поставит ульи возле своей администрации// 06.09.2016
Рустэм Хамитов надеется с них получить 50 кг меда.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава республики все-таки решил поставить пчелиные ульи на лужайке возле своей администрации. Напомним, что об этом шла речь во время встречи Рустэма Хамитова с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипом МакКейбом. Господин МакКейб тогда рассказал, что сейчас есть модная тенденция среди лидеров различных стран иметь один или два улья у себя в штаб-квартире. Глава Башкирии в ответ на это сказал зарубежному гостю, что можно поставить ульи в администрации уже через два дня.
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