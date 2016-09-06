Глава Башкирии поставит ульи возле своей администрации

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Рустэм Хамитов надеется с них получить 50 кг меда.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава республики все-таки решил поставить пчелиные ульи на лужайке возле своей администрации. Напомним, что об этом шла речь во время встречи Рустэма Хамитова с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипом МакКейбом. Господин МакКейб тогда рассказал, что сейчас есть модная тенденция среди лидеров различных стран иметь один или два улья у себя в штаб-квартире. Глава Башкирии в ответ на это сказал зарубежному гостю, что можно поставить ульи в администрации уже через два дня.