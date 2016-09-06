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ПЕРСОНА

Глава Башкирии поставит ульи возле своей администрации

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.09.2016
Рустэм Хамитов надеется с них получить 50 кг меда.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава республики все-таки решил поставить пчелиные ульи на лужайке возле своей администрации. Напомним, что об этом шла речь во время встречи Рустэма Хамитова с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипом МакКейбом. Господин МакКейб тогда рассказал, что сейчас есть модная тенденция среди лидеров различных стран иметь один или два улья у себя в штаб-квартире. Глава Башкирии в ответ на это сказал зарубежному гостю, что можно  поставить ульи в администрации уже через два дня.

- В этом году уже сезон закончился. А в следующем поставим, раз обещал,— сказал Рустэм Хамитов в интервью агентству ТАСС, - пару ульев привезем, будем кушать мед, который пчелы соберут перед домом республики. Липы в Уфе много. Два улья — это 40–50 кг меда. Мне и моим коллегам на зиму хватит чай попить.
 

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