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ПЕРСОНА

В Башкирии отмечают 100-летие Мидхата Шакирова

Разиф АБДУЛЛИН // 05.10.2016
Он был последним «доперестроечным» первым секретарем Башкирского обкома КПСС.

Сегодня в Уфе прошла научно-практическая конференция «История Башкортостана: прошлое, настоящее и будущее», посвященная 100‑летию со дня рождения видного партийного и государственного деятеля, Героя Социалистического Труда Мидхата Шакирова. А в Национальном музее сегодня открылась фотовыставка «М.З. Шакиров и его эпоха». 

Родился Мидхат Шакиров в Уфе в семье известного татарского и башкирского педагога и лингвиста  Закира Шакирова 5 октября 1916 года. Работал слесарем на  Уфимском паровозоремонтном заводе, инженером на эвакуированном из Харькова электромеханическом оборонном заводе, директором построенного завода геофизических приборов и аппаратуры министерства нефтяной промышленности.  С 1963 по 1969 год был первым секретарем Уфимского горкома КПСС, с 1969 по 1987 год - первым секретарем Башкирского обкома КПСС. После чего ушел на пенсию, умер 1 мая 2004 года.

Медиакорсеть попросила рассказать о Мидхате Шакирове человека, который знал его лично. Депутат районного Совета Кушнаренковского района Каусар Багаутдинов знает его не понаслышке.

- Его отец родился в том колхозе, где я работал председателем, - рассказал Каусар Багаутдинов. – Он когда в Дюртюли ездил, заезжал к нам по дороге туда и обратно. Сначала заедет, руку пожмет, попрощается, на обратном пути снова приедет, и снова здоровается. И после ухода на пенсию, бывало, заезжал, мы с ним два-три раза за столом сидели.

- Помню, первый раз он приехал к нам 1 мая 1985 года, когда меня председателем колхоза назначили, - продолжил рассказ депутат. – И говорит мне: «Дорогой председатель, какие вопросы у тебя есть?». Я отвечаю: «Пока вопросов нет. Поработаю еще год-два, если разрешите, потом к вам приеду, буду вопросы задавать». И это ему понравилось, обычно все председатели что-то у него просили. Он мне руки на плечи положил и говорит первому секретарю райкома: «А у тебя есть ребята, которые умеют разговаривать».

Мидхат Шакиров был очень эрудированным  и хорошим человеком, вспоминает бывший председатель колхоза.

- Однажды я пригласил его к себе домой, - рассказывает Каусар Багаутдинов. – Он сказал, что пока не может. А когда приехал, знал обо мне всё. Очень хороший человек был. Он меня посадит на переднее сиденье рядом с водителем, сам – на заднем, и поехали вдоль деревни. До конца доедем, посмотрим, если одно бревно увидит, если у ворот лежит или на улице, говорит мне: «Ты за порядком здесь не следишь. Это бревно пусть лежит за забором». Приходилось иногда к некоторым непослушным людям подъезжать и самому бревно за забор перекидывать. Такие времена были.

- Благодаря ему в Кушнаренково построили спортивный комплекс,  - заключает Багаутдинов. – Это его заслуга. А в нашем колхозе построили в 1985 году, благодаря ему, центральную ремонтную мастерскую сметной стоимостью 830 тысяч рублей. Вы представляете, какие это деньги? Тогда «Жигули» 5 тысяч стоили. Очень много при нем было сделано. Очень эрудированный был такой, характерный. С ним было приятно общаться.

- Хорошо, что Хамитов вспомнил его заслуги, и решил отметить его столетие. Это плюс. – подытожил депутат.

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