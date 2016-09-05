Зугура Рахматуллина: Социальные сети занимают много времени, но это часть моей работы!

Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» рассказала о самых важных законах, которые уже удалось принять.

- В начале августа в Уфе вы открыли свои общественные приемные. Каковы результаты этой работы?

- Общественных приемных у меня четыре - на Менделеева, 217а, Гагарина, 10/2, Ферина, 14 и Орджоникидзе, 18. Работают они с 9 до 20 часов. Оказалось, они очень востребованы людьми. Прием я часто веду сама, если не успеваю – все заявки оформляют мои помощники. Меньше чем за месяц к нам обратилось около двухсот человек. Просьбы самые разнообразные – проблемы школьного образования, обустройство дворов и парков. Мы реагируем очень оперативно, по 20 обращениям уже есть положительные решения, остальные пока в работе. Это уже результат, это уже здорово!

- Помимо общественных приемных вы проводите и встречи с людьми во дворах. Такая форма общения нужна людям?

- Безусловно! Несколько раз в неделю обязательно организовываем такие встречи. Часто я встречаюсь и с представителями домовых комитетов. Во время такого общения звучит много конкретики и вопросов житейско-бытового характера: обустройство жилья, оплата коммунальных услуг. На каждую такую жалобу нужно реагировать и стараться принять меры.

- Вы активно пользуетесь социальными сетями. Давайте честно – сами пишете или поручили помощникам?

- Только сама, ведь каждому нужно ответить так, как должно. Много обращений поступает и в «Одноклассниках», и в «Вконтакте». Порой же людям нужно просто разъяснить ситуацию. Юридическую грамотность населения нужно повышать, ведь многие люди до сих пор не знают о своих правах!

- Такая открытость не излишняя? Такого никогда не было, что депутату Госдумы можно взять и лично написать.

- Я много лет преподавала этику и эстетику и всегда учила людей быть открытыми, ответственными и добрыми. Да, социальные сети занимают порой много времени, но это часть моей работы. Ведь это один из способов помочь человеку, который в этой помощи нуждается. Единственное, о чем я жалею, что не завела странички раньше, ведь через соцсети мы не только обращения принимаем, но и делимся информацией об интересных мероприятиях, о своей работе.

- За время работы депутатом вы приняли участие в разработке более сорока законов. Какие из них особенно важные и значимые?

- Большинство моих законопроектов направлены на поддержку отечественной духовности, культуры, образования и защиту семейных ценностей. В первую очередь нужно отметить закон «О меценатской деятельности», касающийся благородных людей, бескорыстно оказывающих поддержку и помощь культуре, искусству, просто нуждающимся людям. Теперь государство будет им помогать, поддерживать, рассказывать об их работе на всю страну, а в перспективе и предоставлять налоговые льготы.

Нельзя не сказать о законе, не разрешающем местным властям закрывать сельские библиотеки без учета мнения населения. Библиотека на селе – это не просто книгохранилище, это культурные центры, которые мы обязаны были защитить.

В-третьих, это закон против речевого варварства, который запрещает использовать в кино, книгах и культурно-массовых мероприятиях ненормативную лексику. Когда его приняли, режиссёры писали письма, что нельзя делать фильмы, особенно про войну, без бранных слов. На что наш комитет сказал категоричное «Нет». В советское время сколько великих произведений сняли, и ни одного бранного слова в них нет!

Очень важный закон о защите религиозных чувств. Никто не имеет право оскорблять и унижать по признаку веру. Каждая вера – равновелика!

И конечно же закон, обязывающий правительство ежегодно отчитываться о состоянии культуры. Он хорош тем, что мы видим в нем состояние всей нашей культуры, так легче видеть проблемы и решать их.

- Какие законопроекты будет рассматривать комитет по культуре этой осенью?

- Мы в комитете достаточно долго разрабатывали масштабный закон «О культуре». Депутаты уже нового созыва будут его рассматривать и принимать. Он очень важный, в нем четко расписано, как государство будет поддерживать и культуру, и ее деятелей. Надеемся, многие проблемы с принятием этого закона решатся.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Зугура Рахматуллина, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

Окончила Башкирский государственный университет, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ.

С 1991 по 2004 год преподавала в БГУ на кафедрах этики, эстетики и культурологии, философии, культуры мира.

В 2004 - 2006 годах - министр образования республики Башкортостан.

В 2010-2011 - вице-премьер Правительства республики. С 2011 года - депутат Госдумы.