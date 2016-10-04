Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Первый президент республики поделился своими мыслями о развитии региона

Фото: www.youtube.com

Накануне Дня республики, который мы отмечаем 11 октября первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов дал интервью порталу ProUfu.ru

В нем он рассказал о том, как принималась Декларация о государственном суверенитете Башкортостана и какую роль сыграл этот документ в развитии республики. Муртаза Рахимов считает, что сегодня незаслуженно забыты не только основные положения Декларации, но и действующего договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Башкортостаном.

- Прописанные в нем полномочия, Декларация о суверенитете, позволяли республике динамично развиваться на протяжении 20 лет. Как только мы об этом позабыли, перестали пользоваться, то превратились в заурядный регион, считает первый президент Башкортостана. - Соседи же наши сохранили не просто должность президента Татарстана - это только символ, а одно из ведущих мест в стране. Как ты сам себя уважаешь, так и будут относиться к тебе.

По мнению Муртазы Губайдулловича суверенитет дал республике «практически все, что мы сегодня имеем и в экономическом, и в социальном плане. Из последней десятки мы по большинству показателей в итоге переместились в первую десятку в стране.

- Жаль, что сегодня республика утрачивает свои былые позиции, постепенно опускаясь на уровень автономной области. Обидно, что завоеванное и достигнутое с таким огромным трудом, так просто теряется, - считает Муртаза Рахимов.

Первый президент Башкортостана пожелал жителям республики здоровья, благополучия, достатка. А также дал совет изучать историю - историю республики, своего народа.

- У нас достойное прошлое и мы имеем все права на достойное будущее. Будьте счастливы.- подчеркнул Муртаза Рахимов.