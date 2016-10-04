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5 октября, среда
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ПЕРСОНА
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области// 04.10.2016
Первый президент республики поделился своими мыслями о развитии региона
Фото: www.youtube.com
Накануне Дня республики, который мы отмечаем 11 октября первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов дал интервью порталу ProUfu.ru
В нем он рассказал о том, как принималась Декларация о государственном суверенитете Башкортостана и какую роль сыграл этот документ в развитии республики. Муртаза Рахимов считает, что сегодня незаслуженно забыты не только основные положения Декларации, но и действующего договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Башкортостаном.
По мнению Муртазы Губайдулловича суверенитет дал республике «практически все, что мы сегодня имеем и в экономическом, и в социальном плане. Из последней десятки мы по большинству показателей в итоге переместились в первую десятку в стране.
Первый президент Башкортостана пожелал жителям республики здоровья, благополучия, достатка. А также дал совет изучать историю - историю республики, своего народа.
- У нас достойное прошлое и мы имеем все права на достойное будущее. Будьте счастливы.- подчеркнул Муртаза Рахимов.
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