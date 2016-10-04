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ПЕРСОНА
Бывшего мэра Уфы Качкаева поздравили почетным знаком и фляжкой// 04.10.2016
С юбилеем Павла Качкаева поздравили депутаты Госсобрания Башкирии.
Сегодня исполнилось 65 лет депутату Государственной Думы России и экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву. Его с юбилеем на заседании президиума Госсобрания поздравил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
Павлу Качкаеву Толкачев вручил почетный знак Госсобрания «За укрепление законности», охотничью фляжку и букет цветов.
В ответном слове депутат Госдумы заметил, что в этом возрасте уже вроде ничего хорошего нет, только если мудрость и опыт.
На что Константин Толкачев отреагировал моментально, сказав, что «проталкивать» - непарламентское выражение, юридически правильно будет сказать: «сопровождать».
Мы опросили нескольких людей, чтобы и они сказали несколько слов и поздравили Павла Качкаева с юбилеем.
- Прежде всего пожелаю крепкого здоровья и успехов на поприще народного избранника. А начали работали мы с ним, когда я пришел на службу в администрацию Уфы в 2000 году, он еще был первым заместителем главы администрации. Продолжил работать под его руководством уже с 2003 года и вплоть до его избрания в Госдуму, - сказал бывший сотрудник администрации Уфы Михаил Лазаренко. - У меня самые теплые чувства вызывает время работы с Павлом Рюриковичем. Он не просто грамотный и умелый хозяйственник, руководитель, а прежде всего для меня он является наставником. Павел Качкаев - очень глубокий человек с широкой русской душой.
Медиакорсеть присоединяется ко всем поздравлениям и желает Павлу Рюриковичу здоровья и покорения новых горизонтов и вершин.
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