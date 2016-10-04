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ПЕРСОНА

Бывшего мэра Уфы Качкаева поздравили почетным знаком и фляжкой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 04.10.2016
С юбилеем Павла Качкаева поздравили депутаты Госсобрания Башкирии.

Сегодня исполнилось 65 лет депутату Государственной Думы России и экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву.  Его с юбилеем  на заседании президиума Госсобрания поздравил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

- Уфа среди городов – миллионников считается самым безопасным для проживания городом в России, и в этом большая заслуга Павла Рюриковича, вы очень многое сделали для города и республики на посту главы администрации. Хочу заметить что Рюриковичы в свое время правили страной, так что вам есть с кого брать пример, - пошутил Константин Толкачев. – Здоровья вам и успешной законотворческой работы в парламенте страны.

Павлу Качкаеву Толкачев вручил почетный знак Госсобрания «За укрепление законности», охотничью фляжку и букет цветов.

В ответном слове депутат Госдумы заметил, что в этом возрасте уже вроде ничего хорошего нет, только если мудрость и опыт.

- Меня на прошлой неделе глава Башкирии назначил неофициальным старостой среди наших башкирских депутатов парламента, видимо учитывая мой возраст, и может быть опыт. Тем более я уже второй срок в Госдуме. Хотя слово «срок» тоже не очень хорошее, - сказал Павел Качкаев. – Хочу отметить работу депутатского корпуса Госсобрания, которое является самым плодовитым в плане выдвинутых  региональными парламентами законодательных инициатив и, самое главное, принятых Госдумой. Спасибо вам большое за поздравления, будем и дальше стараться проталкивать интересы Башкирии в российском парламенте.

На что Константин Толкачев отреагировал моментально, сказав, что «проталкивать» - непарламентское выражение, юридически правильно будет сказать: «сопровождать».

Мы опросили нескольких людей, чтобы и они сказали несколько слов и поздравили Павла Качкаева с юбилеем.

- Качкаев - для меня образец большого политика и пример для подражания. Он породистый, порядочный и цельный человек. Личность. Глыба. Он один из немногих людей в политике, кто никогда не изменяет однажды данному слову, даже исходя из большой политической целесообразности или личных выгод, как делают многие, - сказал политолог Ростислав Мурзагулов. -  А еще - он единственный, кто позволял себе курить в присутствии Рахимова. Я с ним тоже иногда покуривал, а если Бабай слышал потом запах - говорил, что " я не хотел, это дядя Паша меня заставил попробовать", как в деревне раньше случалось))). С днем рождения, дорогой Павел Рюрикович! Работайте много лет так же, как вы это раньше делали, и не забывайте радовать близких своей заботой так, как вы их всегда радовали!

- Прежде всего пожелаю крепкого здоровья и успехов на поприще народного избранника. А начали работали мы с ним, когда я пришел на службу в администрацию Уфы в 2000 году, он еще был первым заместителем главы администрации. Продолжил работать под его руководством уже с 2003 года и вплоть до его избрания в Госдуму, - сказал бывший сотрудник администрации Уфы Михаил Лазаренко. -  У меня самые теплые чувства вызывает время работы с Павлом Рюриковичем. Он не просто грамотный и умелый хозяйственник, руководитель, а прежде всего для меня он является наставником. Павел Качкаев - очень глубокий человек с широкой русской душой.

Медиакорсеть присоединяется ко всем поздравлениям и желает Павлу Рюриковичу здоровья и покорения новых горизонтов и вершин. 

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