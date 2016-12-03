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ПЕРСОНА

Тимербулат Каримов: «Поручение Президента будет реализовано оперативно»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.12.2016
В Доме национальных литератур башкирская литература займет достойное место

Вчера, 2 декабря президент России Владимир Путин провел  совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Ректор Литературного института им.А.М. Горького писатель Алексей Варламов попросил главу государства поддержать идею о создании в Москве Дома национальных литератур. Варламов также сказал, что наблюдательный Совет нового федерального проекта готов возглавить внук великого башкирского поэта Мустая Карима Тимербулат Каримов. Владимир Путин поддержал эту идею и назвал её хорошей. Президент предложил «поработать над ее реализацией вместе».

Учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов в интервью «Медиакорсети» сказал, что поручение президента России будет реализовано оперативно.

- Мы очень благодарны Президенту нашей страны за поддержку инициативы нашего Фонда. В ближайшее время на платформе Литературного института имени Горького соберутся единомышленники и мы сможем выработать алгоритм работы по созданию Дома национальных литератур.  Поручение Президента будет реализовано оперативно и это, без сомнения, будет интереснейшая работа, ведь мы планируем вовлечь в неё большое количество замечательных людей. Особенно отрадно, что мы встречаем широкую поддержку нашей инициативы на огромном культурном пространстве, - подчеркнул Тимербулат Каримов. - В родном Башкортостане - в рамках работы Фонда имени Мустая Карима - мы продолжаем активно поддерживать программы по поддержке родного языка и литературы. Уверен, Башкортостан займет достойное место в федеральном проекте: "Дом Национальных Литератур".

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