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ПЕРСОНА

Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону

Разиф АБДУЛЛИН // 03.11.2016
Солнечному клоуну было 86 лет.

Фото: 360tv.ru

Печальная новость для всех поклонников всемирно известного клоуна Олега Попова пришла вчера из Ростова.

Олег Попов, который последние 24 года постоянно жил в Германии, скончался во время гастролей в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости.

Директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Ростовский-на-Дону государственный цирк» Дмитрий Резниченко сообщил Rostovgazeta, что артист умер не в здании цирка. В донскую столицу Олег Попов приехал на гастроли, которые начались в конце октября.  

Цирковую карьеру Олег Попов начал в 1944 году, когда ему было 14 лет. В 1951 году на Московском молодежном фестивале на него обратил внимание известный клоун Карандаш (Михаил Румянцев), который пригласил Попова работать в своей труппе. Чуть позже на гастролях в Саратове директор местного цирка попросил молодого артиста заменить на неделю клоуна Боровикова, который накануне сломал ребро во время неудачного выступления. Так семь дней затянулись на целую жизнь. Тогда же родился и его сценический образ.  В середине 1950-х новоиспеченный клоун отправляется на европейские гастроли в составе Государственного цирка по Бельгии, Франции и Великобритании. Однажды после лондонского выступления в прессе появилась рецензия, автор которой, говоря о Попове, написал "в такую туманную погоду приехал клоун, который солнцем осветил арену, отчего всем стало теплей". Так артиста стали называть "Солнечным клоуном".

Накануне распада СССР Олег Попов покинул  страну, поскольку не сумел смириться с крошечной пенсией, назначенной ему государством. Он переехал жить в Германию, при этом сохранив российское гражданство, и продолжал выступать в цирке.

В Уфе Олег Попов выступал и не раз, сообщили Медиакорсети в уфимском цирке.

- Это на самом деле солнечный клоун, - поделилась главный администратор Уфимского цирка Римма Шакирова. – Душа вся разрывается, я в три часа ночи сегодня узнала. Уникальный был человек.

Римма Шакирова вспомнила один случай из жизни, когда она вместе с Олегом Поповым  приехала в Ригу, чтобы встретить купленные ими машины.

- Я очень близко этого человека знала, - рассказала она. – Однажды мы вместе из Ленинграда уезжали в Ригу поездом за машинами. У него машина шла из ФРГ, а у меня из Америки, и мы вместе встречали их. Машины пришли на большом траулере. Мы пришли, спустились в трюм, чтобы посмотреть машины. А там капитан корабля (он Попова много лет знал) говорит: «Олег, а можно автограф?». Там стол накрыли, банкет, всё. Он говорит: «Ребята, легко». Берёт капитана за галстук, представляете, говорит: «Наклонись немножечко», кладет на стол галстук и на нем ставит свой автограф. Я на всю жизнь это запомнила. Уникальный был человек.

Мы приносим свои соболезнования родным, близким и поклонникам Олега Попова. 

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