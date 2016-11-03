Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Лиза Агадуллина работает в уфимском лицее №42/

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Народный учитель России» учителю химии уфимского лицея №42 с углубленным изучением отдельных предметов Лизе Агадуллиной. Как отмечается в документе, высокого звания педагог удостоена за выдающийся вклад в отечественное образование. Лиза Киямовна разработала свою авторскую программу по химии для классов с углубленным изучением предмета. Учитель-экспериментатор практикует раннее, опережающее изучение химии как систематического курса.

Наша справка.

Лиза Агадуллина после окончания Бирского педагогического института она работала учителем Малоязовской средней школы Салаватского района. С 1968 заместитель директора Нижнекигинской средней школы, с 1970 заведующий методическим кабинетом Кигинского роно. С 1971 учитель средней школы № 27, с 1996 — средней школы № 42 (обе — г. Уфа), дважды обладатель Соросовского гранта.Она народный учитель РБ (2008), заслуженный учитель РФ (2004) и РБ (1996) почетный работник общего образования РФ (2004).