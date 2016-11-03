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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов освободил от должности главу госкомитета по делам юстиции// 03.11.2016
Исполняющим обязанности назначен его заместитель.
Фото: Правительство РБ
Рустэм Хамитов подписал указ об освобождении от должности главы комитета по делам юстиции Башкриии Наили Галеевой. Она уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, сообщает пресс-служба правительства республики.
Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель председателя комитета Заниль Галямов.
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