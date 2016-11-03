Рустэм Хамитов освободил от должности главу госкомитета по делам юстиции

01.11.2016

Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

01.11.2016

Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

31.10.2016

В Башкирии назначили главного следователя Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

31.10.2016

Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником В администрации главы Башкирии экс-депутат Госдумы будет курировать вопросы науки, образования и культуры.

31.10.2016

Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

28.10.2016

В Корпорации развития Башкирии сменился руководитель Артём Киреев возглавлявший акционерное общество с 2011 года покинул свой пост

28.10.2016

Главой Кумертау вновь стал Борис Беляев За него проголосовали все депутаты совета городского округа

26.10.2016

В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания Рустаму Игбаеву перешел мандат Михаила Бугеры, ушедшего в Госдуму вместо главы Башкирии.

24.10.2016

Валерий Шарипов: Башкирия для инвесторов всегда была дойной коровой Директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии рассказал, что ожидает республику в следующем году.