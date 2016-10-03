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ПЕРСОНА

Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями

Ольга КОРЗИК // 03.10.2016
Олимпийский чемпион Тимур Сафин дал интервью об Олимпиаде в Рио, о том, как он пришел в спорт и о своих планах на будущее.

- Тимур, после Олимпиады прошло уже много времени. Скажите, пришло ли уже осознание того, что вы олимпийский чемпион? 
 
- Да, кстати сказать, первое время после Олимпиады, я вообще не понимал, что происходит. Нас постоянно поздравляли, брали интервью и т.д. Понимание того, что мы сделали, стало приходить только теперь. Только сейчас постепенно приходит понимание того, что нам удалось достичь самой высокой награды в спорте. Золотая олимпийская медаль – это, конечно, мечта любого спортсмена. 
 
- А что для вас было самым сложным в этой Олимпиаде? 
 
- Самое сложное в Олимпийских играх – справиться со своими эмоциями. Понятно, что ты можешь быть очень хорошо подготовленным физически, чувствовать себя хорошо. Но в тоже время можешь быть не готов эмоционально: нервничать, переживать. Что, безусловно, может сказаться на твоем результате. Ведь, как правило, на олимпийские игры попадают настоящие профессионалы своего дела, только не все могут справиться с переживаниями. 
 
- Раскройте секрет, как вам удалось справиться с эмоциями? 
 
- Это уж не и секрет совсем. Я просто относился к этим соревнованиям, как к соревнованиям обычного этапа Кубка мира, где я неоднократно уже фехтовал. Олимпийские игры я представлял, как обычный турнир, и не давал себе возможности лишний раз задуматься о том, что эти игры проводятся раз в четыре года. 
 
- В этом году многих российских спортсменов не допустили до участия в олимпийских играх. СМИ часто сообщали о том, что к нашим спортсменам их коллеги из других стран, мягко говоря, плохо. Расскажите, действительно ли было так?
 
- Нет, среди моих коллег были теплые дружеские отношения. Никакой агрессии не было.
 
- Но в СМИ очень много говорили об обратном….
 
- В нашем виде спорта это никак не отражалось. Может, конечно, в других видах спорта и было, но точно я сказать не могу. 
 
- Российских спортсменов, призеров олимпийских игр, наградили автомобилями. Ключи вручал сам президент. Скажите, вам удалось пообщаться с ним? 
 
- Пообщаться с ним с глазу на глаз не получилось. Однако, когда он к нам подходил и вручал ключи, обменяться парой слов удалось. Но конкретного диалога не было. Да и времени у него на это нет, ведь там очень много спортсменов, если с каждым будешь разговаривать, то одного дня точно не хватит. 
 
- После Олимпиады вы уже успели слетать в Сирию. Расскажите подробнее, что вы там делали? 
 
- В Сирию слетали поддержать наших военных, ведь они постоянно находятся в чужой стране и совсем не видят своих родных. Нам было очень приятно пообщаться с ними, впрочем, как и им с нами. 
 
- Как там обстановка? 
 
- По виду они старались ничего не показывать. Но мы сами-то понимаем, что там не спокойно, там война. Это была настоящая военная база, а не просто военная часть, и солдаты там не просто служат, а воюют. Они, конечно, пытались скрывать всю свою тревогу. Но по некоторым людям было видно, что там не спокойная обстановка: по глазам было видно, что там не спокойно. Как говорится, глаза не обманешь. 
 
- Тимур, расскажите,  а  как вы пришли в фехтование? 
 
- В фехтовании я с 9 лет, с третьего класса. Осенью, когда я пошел в школу, к нам в класс пришли мои первые тренеры. Они показали рапиру, маску. Это все заинтересовало, захотелось это все внимательнее рассмотреть. Они сказали, куда подойти. Мы пришли всем классом посмотреть, что это такое, ведь это было очень интересно, в то время вид спорта не особо был развит, про него мало кто знал. С тех пор я в этом виде спорта. 
 
- Чем сейчас планируете заниматься? 
 
- Сейчас планирую открывать новый сезон: тренировки, соревнования и т.д.  
 
- В тренеры переходить еще не собираетесь? 
 
- Нет, тренировать мне еще пока рановато. Я хочу, как минимум, два олимпийских цикла отфехтовать – это 8 лет. Пока этот вопрос можно оставить на потом. 
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