Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Политик рассказал Медиакорсети, почему его так испугалась региональная власть и чем он займется дальше.

В минувший четверг наше информагенство опубликовало первую часть интервью ("Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане") с экс-кандидатом в депутаты Госдумы по Салаватскому одномандатному округу №7 Раилем Сарбаевым. В ней он рассказал о своих личных впечатлениях о прошедших выборах, о том, как его команда фиксировала нарушения в единый день голосования и будет ли он защищать голоса своих избирателей в правоохранительных и судебных органах. За эти дни его прочитали десятки тысяч людей. Во второй части интервью политобозревателю Медиакорсети экс–премьер министр Башкирии поделился своим мнением, почему власть в Башкирии и лично глава республики испугались его прохождения в Госдуму, что предпринял лично Рустэм Хамитов против Сарбаева в ходе политической борьбы, о том, были ли какие-то закулисные договорённости с башкирской региональной администрацией, а также о своих дальнейших планах и будущей политической карьере.

- Во время избирательной кампании возникало ощущение, что против вас бросили все силы, и вся махина административного ресурса Башкирии направлена против Сарбаева?

- Проанализируйте все рабочие поездки главы Башкирии во время выборов, он фактически объездил все районы и города, входящие в Салаватский округ. Боюсь, что в ближайший год Хамитов там уже больше не появится. В администрации главы республики понимали, что у меня высокий рейтинг, результаты опросов показывали, что народ проголосует за меня. И поступила команда – творить весь этот беспредел, и ни в коем случае не пустить Сарбаева в Госдуму. Я читал аналитические предвыборные материалы «Единой России», даже в них главным противником партии в Башкортостане выставляли меня.

- По вашему мнению, почему власть в Башкирии и лично глава республики так испугались вашего избрания в Госдуму, кому было бы от этого так плохо?

- Госдума - это же трибуна для выступлений и федеральный уровень. И видимо были опасения, что я начну огульно критиковать главу Башкортостана. А, как известно, Рустэм Хамитов особо критику не терпит. Возьмем его последний выпад в сторону заместителя министра строительства России Хамита Мавлиярова, который подверг критике планы республиканской власти по поводу продолжения строительства подземного автодорожного тоннеля в Уфе и реконструкции набережной реки Агидель. Глава республики уже позволяет себе спокойно без оглядки критиковать федеральную власть, зазвездился, видимо.

Да и знают же прекрасно мой характер, что я молчать не буду. Видимо, в администрации главы Башкирии посидели, взвесили все плюсы и минусы, и бросили против меня все свои силы. В течение полутора месяцев занимались только мной. При этом все время ходили разговоры, что мне поступают разные предложения, что я договорился о чем-то с Хамитовым. Все это были разговоры. Мне никто не делал никаких предложений. Без ложной скромности скажу, что работать я умею, есть огромный опыт, знания, я умею ставить задачи и требовать их исполнения.

- А если вам поступили бы конкретные предложения по работе в государственных органах республики, вы бы согласились?

- Всегда говорил, и буду говорить, что я патриот республики и участие в избирательной кампании на выборах в Госдуму – это тоже была попытка вернуться домой. От отсутствия предложений по работе я не страдаю, я могу поехать в любой регион страны. И предложения поступают, и не одно. И это не блеф с моей стороны. Я всегда отвечаю, что я хочу вернуться домой, работать в Башкортостане, приносить пользу нашему населению. И в своем возрасте не хочу начинать все с чистого листа, ехать в Великий Новгород или Сахалин и доказывать свою профессиональную компетентность. Нашей родной республике я могу принести больше пользы. Здесь живут мои друзья, родственники, здесь мой дом. Не хочу я никуда уезжать. Те, кто со мной работал, помнят, с каким трудом я уезжал с Зианчуринского района, как весь зал сидел, плакал, потом я вместе с ними плакал. Для меня ближе этого района, ничего другого нет. Я там, в лицо знаю почти каждого человека, знаю имена и фамилии. Поэтому и такой результат в Зианчуринском районе, где в некоторых районах за меня голосовали 95% избирателей, меня поддержали большинство избирателей райцентра – села Исянгулово. До сих пор перед глазами встреча с жителями в районном доме культуры, который был забит почти на 100%. И когда я туда зашел, люди встали и начали мне хлопать и долго не садились. А я не мог начать свое выступление, ком в горле стоял. После таких встреч и такого теплого и родного отношения моих земляков я по-другому поступить не могу. Меня не поймут и не простят. И хочу всех заверить, что все вопросы, с которыми ко мне обращались лично, я буду постепенно по мере своих сил и возможностей решать. Я привык не обещать, а делать.

Пользуясь случаем, хочу высказать свое мнение еще на одну тему. Власть попыталась мне приписать национализм, эту тему постоянно мусолили, и активно вбрасывали в русскоязычное население Салаватского округа, да и всей республики. От этого навешанного ярлыка трудно отмыться. Любовь к своему народу считают национализмом. Но если не любить свою нацию, как ты тогда будешь относиться к людям других национальностей? Вы проанализируйте состав моих заместителей, которые работали со мной не один десяток лет в различных органах власти. Они, что, все башкиры? Возьмите мою команду, которая работала со мной на этих выборах. Здесь собрались люди разных национальностей. Со мной уже больше 20 лет работает мой водитель Петр Иванович, близкий для меня человек, уже член моей семьи. А для его отца дяди Вани, я как сын. Долгие годы со мной вместе Светлана Александровна Кайбышева и Тамара Станисловна Уляшина, как они искренне за все переживают, как они готовы биться за башкира Сарбаева. Видимо в этом заключается мой национализм, что я привлекаю к себе людей разных национальностей и тружусь с ними бок о бок не один десяток лет, со многими дружу. Но при этом готов и обязан отстаивать интересы башкирского народа. Я готов тогда быть таким националистом.

- Ваши дальнейшие планы?

- Буду пока работать там же, где и трудился. И, конечно, заниматься политической деятельностью.

- То есть из политики не уйдете, как это предрекали многие политологи?

- С какой стати я должен уходить из политики. А что касается политологов, я же многих из них знаю лично и общаюсь. Многие из них пишут по заказу. Из всех мнений политологов, которые я читал в СМИ и в сети интернет во время выборов, наиболее объективно описывал ситуацию Аббас Галлямов. Потому, что он знает эту систему изнутри. Хочу сказать, что и критиковал меня Аббас также объективно, когда писал, что нельзя строить предвыборную кампанию, не критикуя недостатки оппонентов и действующую власть в республике. Но я попытался провести кампанию без критики. Что бы изменилось, если я на встречах постоянно поливал бы грязью республиканскую власть? Систему сложно поменять в один момент за такой короткий промежуток времени.

А всем тем, кто голосовал за меня, работал в моей команде, в моем избирательном штабе я хочу сказать: «Это не конец, это только начало пути. Впереди еще предстоит много избирательных кампаний. Вместе мы сила, вы показали себя мужественными людьми, которые не боятся гонений со стороны власти, готовы бороться за свои убеждения законными методами. Я верю в ваш непобедимый дух, мы еще поборемся и обязательно победим!»