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Константин Толкачев: Кто мешает участвовать в выборах местного уровня?// 03.02.2017
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» - о своем впечатлении от непарламентских партий.
Фото: https://bashkortostan.er.ru
Секретарь башкирского отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями от встречи с руководителями партий, не представленных в парламенте. Встреча прошла накануне в Уфе.
Она оставила у него двоякое ощущение, сообщил Толкачев и объяснил, почему:
- Упрощенный порядок создания партий, к сожалению, не привел к повышению качества и авторитета партийной системы. Абсолютное большинство партий – это фикция, они практически неизвестны избирателям. В настоящее время в республике насчитывается 55 региональных отделений общероссийских партий. Численность 44-х из них составляет менее полусотни членов, а 22-х – даже менее 10 человек. И отношение самих партий к своему статусу нашло отражение на встрече – значительная их часть не нашла возможности принять участие в нашем разговоре.
Прозвучали жалобы на сложности избирательного законодательства и высокие требования, предъявляемые к участникам выборов депутатов Госдумы, а также претензии к СМИ, которые не отражают позитивную деятельность партий. Но кто мешает участвовать в выборах местного уровня, где требования гораздо мягче? Получить опыт, нарастить социальную базу, а затем уже замахиваться на что-то большее? Для работы с избирателями и продвижения своих идей можно использовать среду интернета, где также практически никто из них не представлен.
В то же время порадовало, что ряд партий ведут активную общественную деятельность. На встрече прозвучали дельные предложения по совместной работе и совершенствованию законодательства. Я думаю, многие из них найдут свое отражение в работе Государственного Собрания.
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