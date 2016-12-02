Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Глава администрации Уфы рассказал о механизмах участия населения в определении первоочередных проектов благоустройства

Накануне, 1 декабря в своем послании президента России Владимир Путин в том числе затронул и вопросы благоустройства городов России. «В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт, при этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата» - сказал Владимир Путин в Послании

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал ИА "Медиакорсеть" какая работа проводится в столице Башкирии в вопросах благоустройства города и что еще предстоить сделать.

- Та масштабная работа по реконструкции парков, скверов, аллей, созданию новых зон отдыха, которую мы начинали 4 года назад, основывалась на результатах социологических исследований. Горожане отмечали, что подобных благоустроенных зон в городе недостаточно. Мы, как местная власть, отреагировали на обозначенную проблему. Как результат, сегодня актуальность этой проблемы ушла в третий десяток волнующих горожан вопросов. С учетом мер, озвученных Президентом России Владимиром Путиным, мы будем усиливать работу в этом направлении, - отметил Ирек Ялалов. - Какими мы видим механизмы участия населения в определении первоочередных проектов благоустройства? Это и сбор предложений на электронную почту, в социальных сетях, и массовые опросы, голосования, в том числе, с помощью социальных медиа. Будем использовать уже отработанные формы обратной связи, которые мы применяли на стадии подготовки стратегии города – опросы, голосования, собрания-обсуждения по месту жительства, работа с ТСЖ и домкомами, дни соседа, круглые столы, социология и т.д. У нас есть действенный механизм анализа обращений жителей конкретных территории. Этот анализ позволяет нам понять, какие вопросы более всего волнуют жителей тех или иных микрорайонов, оперативно на них реагировать. Все эти направления будем развивать.

Есть и перспективные проекты. Например, создание банка идей от активных горожан для дальнейшей передачи этих идей инициативному бизнесу. Еще один интересный проект – создание мобильного приложения под рабочим названием «Уфимец», где будет возможность внесения проектов развития города и голосования за них. Также можно попробовать реализовать такой проект, как совместные «воркшопы» муниципалитета, жителей и бизнеса по вопросам благоустройства.

Одним словом, вариантов много, нам предстоит обсудить их с коллегами, с горожанами, остановиться на наиболее приемлемых.

Что касается гражданского контроля – на то он и гражданский, что осуществляется самими жителями. Наша задача – учитывать результаты такого контроля. В этом направлении у нас тоже есть наработки – приемка многих введенных в эксплуатацию объектов осуществляется с теми, для кого, собственно, эти объекты строились. Это хорошая практика, будем активнее ее применять, - подчеркнул глава администрации Уфы.