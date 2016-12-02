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2 декабря, пятница
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ПЕРСОНА
Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов// 02.12.2016
Глава администрации Уфы рассказал о механизмах участия населения в определении первоочередных проектов благоустройства
Накануне, 1 декабря в своем послании президента России Владимир Путин в том числе затронул и вопросы благоустройства городов России. «В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт, при этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата» - сказал Владимир Путин в Послании
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал ИА "Медиакорсеть" какая работа проводится в столице Башкирии в вопросах благоустройства города и что еще предстоить сделать.
Есть и перспективные проекты. Например, создание банка идей от активных горожан для дальнейшей передачи этих идей инициативному бизнесу. Еще один интересный проект – создание мобильного приложения под рабочим названием «Уфимец», где будет возможность внесения проектов развития города и голосования за них. Также можно попробовать реализовать такой проект, как совместные «воркшопы» муниципалитета, жителей и бизнеса по вопросам благоустройства.
Одним словом, вариантов много, нам предстоит обсудить их с коллегами, с горожанами, остановиться на наиболее приемлемых.
Что касается гражданского контроля – на то он и гражданский, что осуществляется самими жителями. Наша задача – учитывать результаты такого контроля. В этом направлении у нас тоже есть наработки – приемка многих введенных в эксплуатацию объектов осуществляется с теми, для кого, собственно, эти объекты строились. Это хорошая практика, будем активнее ее применять, - подчеркнул глава администрации Уфы.
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