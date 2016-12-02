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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников// 02.12.2016
Глава Башкирии раскритиковал местных госслужащих за отстраненность от жизни.
Фото: susanin.udm.ru
Рустэм Хамитов считает, что чиновники Башкирии проявляют недостаточно сооучастия к гражданам региона. Об этом он заявил журналистам после участия в церемонии оглашения Послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает его пресс-служба.
Хамитов считает, что мышление и методы работы госслужащих в республике надо менять
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