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ПЕРСОНА
В госкомитете Башкирии по делам юстиции назначен новый руководитель// 02.11.2016
Исполнять обязанности председателя будет Заниль Галямов
Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Башкирии по делам юстиции назначен Заниль Галямов. Другим указом глава региона освободил от этой должности Наилю Галееву, которая решила уйти на заслуженный отдых в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Наша справка:
Заниль Галямов родился в 1966 году, окончил УАИ по специальности "Инженер-механик" и БАГСУ по специальности "Юрист". С 1985 года работал на различных должностях от инженера и юрисконсульта до мирового судьи и заместителя председателя Госкомитета РБ по делам юстиции.
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