2 ноября, среда
ПЕРСОНА

В госкомитете Башкирии по делам юстиции назначен новый руководитель

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.11.2016
Исполнять обязанности председателя будет Заниль Галямов

Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Башкирии по делам юстиции назначен Заниль Галямов. Другим указом глава региона  освободил от этой должности Наилю Галееву, которая решила уйти на заслуженный отдых в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 

Наша справка:

Заниль Галямов родился в 1966 году, окончил УАИ по специальности "Инженер-механик" и БАГСУ по специальности "Юрист". С 1985 года работал на различных должностях от инженера и юрисконсульта до мирового судьи и заместителя председателя Госкомитета РБ по делам юстиции.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

01.11.2016
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов
Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

01.11.2016
Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев
Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

31.10.2016
В Башкирии назначили главного следователя
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

31.10.2016
Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником
В администрации главы Башкирии экс-депутат Госдумы будет курировать вопросы науки, образования и культуры.

31.10.2016
Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

28.10.2016
В Корпорации развития Башкирии сменился руководитель
Артём Киреев возглавлявший акционерное общество с 2011 года покинул свой пост

28.10.2016
Главой Кумертау вновь стал Борис Беляев
За него проголосовали все депутаты совета городского округа

26.10.2016
В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания
Рустаму Игбаеву перешел мандат Михаила Бугеры, ушедшего в Госдуму вместо главы Башкирии.

25.10.2016
Коллеги по цеху: Если написал Вячеслав Завьялов - это уже история
Сегодня ночью в 21 больнице Уфы умер известный журналист Вячеслав Завьялов.

24.10.2016
Валерий Шарипов: Башкирия для инвесторов всегда была дойной коровой
Директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии рассказал, что ожидает республику в следующем году.

23.10.2016
Похищение иногородней девушки и 97-й день Мустая
В башкирских элитах отмечен взрывной рост интереса к творчеству классика поэта и драматурга

21.10.2016
Главой Уфимского района Башкирии снова стал Вилорий Угаров
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

21.10.2016
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь
Вчера в Уфе прошли мероприятия, посвященные памяти народного поэта Башкортостана.

20.10.2016
Рустэм Хамитов войдет в совет директоров «Башнефти»
С таким предложением к нему обратился глава «Роснефти» Игорь Сечин.

19.10.2016
В Салавате избран новый глава городского округа
Им стала Лариса Давыдова.

5-Я КОЛОНКА

Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"