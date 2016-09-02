Ильдар Бикбаев: Я привык быть на передовой

Интервью с руководителем поисковых отрядов Башкортостана, руководителем аппарата Общественной палаты республики.

- Ильдар Зинурович начнём с провокационного вопроса, кто стоит за кандидатом Бикбаевым?

- Отвечу предельно конкретно. Я никогда не состоял в рядах политических партий. Бороться за голоса избирателей намерен собственными силами как независимый кандидат по одномандатному избирательному округу № 4. Я не «новый русский» с мешком денег, а обычный человек со скромными возможностями. Но у меня есть нечто большее, чем у моих более состоятельных оппонентов – доверие людей и бескорыстная помощь сотен верящих в меня общественников-добровольцев.

- Вы отдали 27 лет военной службе, какую роль играет армия для современной России и что бы вы могли сказать юношам, решившим связать свою судьбу с военной службой?

- Российская армия всегда была гордостью нашего многонационального народа. Не случайно находчивый солдат – положительный герой многих русских, татарских и башкирских сказок. Народ и сейчас понимает простую истину: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Молодым людям, стремящимся к военной карьере, скажу следующее: «Многие достойные люди начинали в армии, это отличная профессиональная и жизненная школа».

- С 2002 года Вы отдаёте всё своё личное время делу развития поискового движения, которое занимается поиском и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Каковы результаты этой работы?

- За четырнадцать лет создано 35 поисковых отрядов, проведено более 80 экспедиций, найдены останки более 1500 солдат и офицеров. Эта работа играет ещё одну позитивную роль. К сожалению, ушли в прошлое массовые пионерские и комсомольские организации. Наших детей воспитывает улица, телевидение и Интернет, причём не всегда в духе порядочности и патриотизма. Через наши поисковые отряды прошли тысячи молодых ребят. И я гарантирую, что среди них никогда не будет наркоманов, преступников и предателей.

- Ильдар Зинурович, вы согласны, что депутат Государственной Думы должен иметь опыт хозяйственной работы?

- Конечно, ведь избиратели ждут, прежде всего, решения хозяйственных и экономических проблем своего города, улицы, посёлка. Лично я свой трудовой путь начал разнорабочим Уфимского завода гибких валов. После увольнения в запас работал управляющим холдинга, объединяющего семь бывших колхозов. За год мы модернизировали производство и существенно увеличили объём выпуска нашей продукции.

Жизненный опыт приучил меня быть там, где трудно, на передовой. Сегодня наш стратегический противник – бедность и коррупция, именно там проходит «линия фронта». За время работы руководителем Аппарата Общественной палаты республики мне удалось помочь сотням людей, но общественник не может менять законы в государстве. Я считаю, что новый состав Государственной Думы России обязательно должен принять законы, которые бы ускорили графики сноса ветхого жилья и увеличили ежемесячное детское пособие для женщин. Уже давно пора проиндексировать базовые оклады работников образовательных организаций до уровня средней зарплаты по региону. Депутаты также должны работать над законопроектами, которые бы увеличили долю городов и районов в собираемых на их территории налогах, которые должны идти на строительство дорог, содержание больниц и школ. Моя работа в Общественной палате республики показала, что нужно создавать систему независимого гражданского контроля над тарифами ЖКХ и прекращать внеплановые проверки школ правоохранительными органами и иными контролирующими инстанциями.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Бикбаев Ильдар Зинурович родился в 15 февраля 1959 года в военном городке Урман Иглинского района Республики Башкортостан в семье военнослужащего.

Руководитель исполкома Общественной палаты Республики Башкортостан. Лидер поискового движения республики по поиску и увековечиванию памяти советских воинов пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Подполковник в отставке.

Окончил Центральную академию физической культуры и спорта. Параллельно - военную кафедру Рязанского высшего воздушно-десантного училища по специальности «Командир парашютно-десантного взвода». Защитил диплом Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

1974 г. - Рабочий Уфимского завода гибких валов.

1976-1980 - Студент Государственной центрального института физической культуры и спорта.

1981-1984-преподаватель Московского медицинского стоматологического института им. И.А. Семашко.

1985-1986 – старший преподаватель Башкирского государственного университета.

В 1986 – 2013 гг. – служба в рядах вооружённых сил Советского Союза и Российской Федерации. Прошёл путь от лейтенанта до подполковника.

2002 г. по настоящее время – председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан.

2013 – управляющий агропромышленного предприятия.

2014 по настоящее время – руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан.

Награждён медалью «За воинскую доблесть» и орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», а также иными воинскими и государственными наградами Российский Федерации.

Воспитал двоих сыновей и двоих дочерей.

ЦИТАТА:

- Жизненный опыт приучил меня быть на передовой. Я всегда там, где трудно.