Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

Фото: Сергей Крамсков

Сегодня в Стерлитамаке на заседании городского совета решался вопрос о назначении на должность главы администрации города.

По итогам депутатского голосования было принято единогласное решение о назначении на должность главы администрации Стерлитамака Владимира Куликова, - сообщает пресс-служба администрации.

- Конкурсная комиссия сделала правильное решение. За все годы работы в администрации города Владимир Иванович (Куликов) зарекомендовал себя как опытный и ответственный руководитель, - сказал, поздравляя коллегу, экс-мэр Стерлитамака, депутат Госдумы Алексей Изотов.

Выступая перед депутатами и приглашёнными, Владимир Куликов поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку. Он также заверил, что будет работать честно и открыто на благо города и жителей.

Владимир Куликов является коренным жителем Стерлитамака, имеет большой жизненный и профессиональный опыт на различных должностях. Надеемся, что все его качества помогут улучшению качества жизни жителей Стерлитамака.

Наша справка:

Владимир Куликов родился 28 марта 1966 года в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. В 1996 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации «инженер-механик». Работал на заводе «Авангард» в качестве машиниста и инженера-конструктора. В администрации города работает с 1992 года. Был начальником отдела по молодёжной политике, возглавлял ВПО «Отечество», являлся руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия». С 2012 года – заместитель главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью.

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