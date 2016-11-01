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1 ноября, вторник
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ПЕРСОНА
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов// 01.11.2016
Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.
Фото: Сергей Крамсков
Сегодня в Стерлитамаке на заседании городского совета решался вопрос о назначении на должность главы администрации города.
По итогам депутатского голосования было принято единогласное решение о назначении на должность главы администрации Стерлитамака Владимира Куликова, - сообщает пресс-служба администрации.
Выступая перед депутатами и приглашёнными, Владимир Куликов поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку. Он также заверил, что будет работать честно и открыто на благо города и жителей.
Владимир Куликов является коренным жителем Стерлитамака, имеет большой жизненный и профессиональный опыт на различных должностях. Надеемся, что все его качества помогут улучшению качества жизни жителей Стерлитамака.
Наша справка:
Владимир Куликов родился 28 марта 1966 года в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. В 1996 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации «инженер-механик». Работал на заводе «Авангард» в качестве машиниста и инженера-конструктора. В администрации города работает с 1992 года. Был начальником отдела по молодёжной политике, возглавлял ВПО «Отечество», являлся руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия». С 2012 года – заместитель главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью.
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