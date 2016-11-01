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ПЕРСОНА

Администрацию Учалинского района вновь возглавил Фарит Давлетгареев

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.11.2016
Этот пост он занимает с 2013 года.

Фото: администрация Учалинского района

Депутаты Совета Учалинского района Башкириина своем заседании рассмотрели вопрос о главе администрации. Конкурентом действующего главы района Фарита Давлетгареева в борьбе за кресло был руководитель сельского поселения Учалинский сельсовет Альберт Мустафин. В результате открытого голосования 16 депутатов Совета проголосовали за Фарита Давлетгареева, 2 - воздержались. Контракт с ним подписал председатель Совета района Хуснутдин Хасанов, сообщает информационно – аналитический отдел местной администрации.

Наша справка

Фарит Давлетгареев родился 13 мая 1977 года в городе Учалы. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности экономист-менеджер, Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности юрист.

С 1998 по 2001 годы - слесарь-ремонтник нефтегазодобывающего управления «Ишимбайнефть» филиала АНК «Башнефть», изолировщик на термоизоляции ОАО «Учалинский ГОК»,  в  2001-2006 годах – экономист Учалинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт».

В  2006–2011 годах  – директор по экономике и финансам, генеральный директор ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер», директор ООО «Строительно-монтажное управление».

С 2011 года возглавляет администрацию Учалинского района. Женат, воспитывает троих детей.     

 

 

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