Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

Накануне 31 октября в Октябрьском депутаты городского совета рассмотрели вопрос о назначении главы администрации города. Большинством голосов на эту должность вновь назначен Алексей Шмелев. Для него это уже второй срок на посту мэра, который он занимал с 2013 года.

- Для меня, конечно, большая честь возглавлять администрацию такого города, как Октябрьский - пятого по величине в Башкортостане — и, конечно же, это высокая ответственность за ту работу, которую необходимо сделать. Заверяю вас, что применю все свои знания, опыт при исполнении должностных обязанностей, - отметил Алексей Шмелев.

По словам вице-премьера правительства Башкирии Владимира Нагорного, должность главы публичная и в любой ситуации он должен быть образцом для окружающих.

- Важно понимать, что своими управленческими качествами, компетентностью, умением выстраивать диалог с людьми, знанием проблем и способностью их решать он формирует общественное мнение не только об администрации города, но и об имидже власти в республике в целом, - сказал Нагорный.

Алексей Шмелев родился 11 марта 1960 года в поселке Ленинский Давлекановского района Башкирии.

В 1986 году закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

Трудовая биография:

1986-1998 - мастер, главный инженер, начальник Октябрьского ремонтно-строительного управления АНК «Башнефть»;

1998-2004 - начальник автотранспортного–дорожного цеха ООО «НГДУ Туймазанефть»;

2004-2007 - генеральный директор ОАО «Октябрьский завод нефтегазового машиностроения»;

2007 -2013 - первый заместитель главы администрации городского округа город Октябрьский.

С декабря 2013 года - глава администрации городского округа город Октябрьский.