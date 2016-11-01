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1 ноября, вторник
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ПЕРСОНА
Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев// 01.11.2016
Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.
Накануне 31 октября в Октябрьском депутаты городского совета рассмотрели вопрос о назначении главы администрации города. Большинством голосов на эту должность вновь назначен Алексей Шмелев. Для него это уже второй срок на посту мэра, который он занимал с 2013 года.
По словам вице-премьера правительства Башкирии Владимира Нагорного, должность главы публичная и в любой ситуации он должен быть образцом для окружающих.
Алексей Шмелев родился 11 марта 1960 года в поселке Ленинский Давлекановского района Башкирии.
В 1986 году закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.
Трудовая биография:
1986-1998 - мастер, главный инженер, начальник Октябрьского ремонтно-строительного управления АНК «Башнефть»;
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