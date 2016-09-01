Виктор Климов: В ближайшее время в Кумертау будут выдавать 20-30 полисов ОСАГО в день

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Башкирии начала работать система «единого страхового агента» (ЕСА) по выдаче полисов ОСАГО

29 августа Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) провел заочное голосование и включил три новых региона в Соглашение по обеспечению доступности услуг по ОСАГО между членами РСА (систему «единого агента» РСА). В число регионов, где будет действовать «единый агент» РСА вошли Башкирия, Татарстан и Архангельская область.Уже 30 августа с 00:00 часов в Башкортостане начал работу «единый агент» по продаже полисов ОСАГО.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» регулярно проводят мониторинги ситуации с продажами автогражданки, в том числе и в республике. Сложности с получением полисов ОСАГО с весны наблюдались во многих районах и городах региона. Среди проблемных можно назвать Мелеуз, Стерлитамак и другие. Однако, сильнее всего ситуация обострилась в городе Кумертау, где выдача страховых полисов прекратилась вовсе.

- Насколько мне известно, реально подключить систему удалось к середине дня. Это связано с разницей во времени и необходимостью настройки технического подключения к системе. С 30 августа, согласно договоренностям с «Росгосстрахом», было открыто их отделение в Кумертау, на базе которого и стали выдавать полисы. Реально за вторую половину дня в Кумертау выдали 6 полисов ОСАГО, - сообщил в разговоре с «Медиакорсеть» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», депутат Госдумы Виктор Климов, - Насколько нам известно, на продаже работает 2 оператора и такими темпами объем продаж будет доведен до 2-3десятков полисов в день. Надо сказать, мы надеемся, что и другие компании-участники страхового рынка работающие на территорииРеспублики и присоединившиеся к системе «единого агента» тоже возобновят свою работу в Кумертау. Это значительно снизит напряженность ситуации с автогражданкой».

По словам Климова, нужно отдать должное оперативности принятия решения Российским союзом автостраховщиков. Депутат не раз отмечал, что «единый агент» - это необходимая, но временная мера, но очевидно, что эта сфера обязательного страхования остро нуждается в системных изменениях.