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Виктор Климов: В ближайшее время в Кумертау будут выдавать 20-30 полисов ОСАГО в день// 01.09.2016
В Башкирии начала работать система «единого страхового агента» (ЕСА) по выдаче полисов ОСАГО
29 августа Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) провел заочное голосование и включил три новых региона в Соглашение по обеспечению доступности услуг по ОСАГО между членами РСА (систему «единого агента» РСА). В число регионов, где будет действовать «единый агент» РСА вошли Башкирия, Татарстан и Архангельская область.Уже 30 августа с 00:00 часов в Башкортостане начал работу «единый агент» по продаже полисов ОСАГО.
Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» регулярно проводят мониторинги ситуации с продажами автогражданки, в том числе и в республике. Сложности с получением полисов ОСАГО с весны наблюдались во многих районах и городах региона. Среди проблемных можно назвать Мелеуз, Стерлитамак и другие. Однако, сильнее всего ситуация обострилась в городе Кумертау, где выдача страховых полисов прекратилась вовсе.
По словам Климова, нужно отдать должное оперативности принятия решения Российским союзом автостраховщиков. Депутат не раз отмечал, что «единый агент» - это необходимая, но временная мера, но очевидно, что эта сфера обязательного страхования остро нуждается в системных изменениях.
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