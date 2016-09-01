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ПЕРСОНА

Виктор Петров: Через десять лет Россию высосут досуха

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.09.2016
«Медиакорсеть» пообщалась с успешным уфимским предпринимателем о ситуации в стране.

Фото: Кристина Дейнеко

- В последние годы в Уфе появляется все больше частных компаний. Однако многие из них закрываются, не успев открыться. Предприниматель Виктор Петров руководит фирмой, которая успешно работает почти четверть века. В этом году он выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму от «Партии Роста». «Медиакорсеть» поговорила с ним о проблемах предпринимателей в стране,  и о том, как их нужно решать.

- Виктор Григорьевич, как вы стали предпринимателем?

- В середине 80-х годов я работал освобождённым  заместителем секретаря парткома Уфимского ордена Ленина авиационного  института. Как работник партийного аппарата и как  гражданин я был активным участником тех событий, вошедших в народную память, как Горбачёвская перестройка.. По сути,  я  был в водовороте этих событий.

Тогда у многих было понимание, что страна зашла в тупик. Монополия  одной  партии в политической сфере, тотальный дефицит даже самого необходимого , блат , борьба придворных кланов под ковром, полное  отсутствие  ротации в высших эшелонах  власти, отсутствие  свободной  прессы ,тотальный  контроль каждого гражданина создавали атмосферу  полного застоя  и разложения государственных институтов. В то же время  страны Западной коалиции демонстрировали  невероятные успехи  в построении гражданского общества и на этой основе бурно развивалась наука, улучшая постоянно все  сферы жизнедеятельности, законодательный  заслон  концентрации в руках олигархических группировок стратегических предприятий  во всех отраслях экономики  способствовал  развитию  социально  ориентированной конкурентной  рыночной экономики,  обеспечившей  высокий уровень жизни  всех слоёв  населения и наконец участие в референдумах , выборах всех ветвей власти  и всех уровней власти, когда голос отдельного гражданина является фундаментом построения  целого государства, а также давал этим странам неоспоримое преимущество. Именно последний аргумент был решающим в соревновании двух систем.

Пренебрежительное  отношение к отдельно взятому человеку, пренебрежительное  отношение к его мнению со стороны тогдашней элиты, называемой партийно-хозяйственным активом, привело к столь печальным последствиям. Откат наших границ на сотни  и даже тысячи километров. Потери  исчисляются  миллионами квадратных километров.

Задумаемся  коллеги,  сколь опасны  игры  в тоталитаризм и даже в авторитаризм. Появление таких институтов гражданского общества, как свобода слова, свобода печати, многопартийности, выборность хотя бы отдельных органов власти -  было тем спасательным кругом, сохранившим хотя бы ядро бывшего СССР, в лице нового государства Российской  Федерации.

Для удержания  в сфере своего влияния  отколовшихся  частей  нам  предстоит построить государство, превосходящее по качеству гражданские институты  других стран. Уверен – мы  достигнем этой  цели , необходимо  только последовательно и упорно, ежедневно  выдавливать  из себя  раба. Покончить с верой  в политических кумиров и справедливых  национальных  лидеров.

Такова была политическая и экономическая  обстановка,  предшествовавшая  появлению предпринимательства в нашей стране. СССР а затем и Россия  были  беременны  капитализмом, вопрос заключался только в том, насколько они пройдут болезненно. В мае 1986 года издаётся постановление Правительства  СССР , разрешающее индивидуальную трудовую деятельность и возможность объединяться  в кооперативы. Наступила  новая  эра -  начала строительства капитализма  в России  заново.  Председателем  правительства  в то время  был  Рыжков Н.И. , роль которого в истории нашей страны сильно принижена. Условия  для развития малого бизнеса, согласно его постановлениям,  может служить примером  для правительства  России   сегодня.

Ставка  налога составляла  3%. Никаких  больше налогов, сборов и поборов не существовало. Активность граждан в создании новых предприятий  во всех сферах хозяйственной жизни была невероятно высока. Можно с полной уверенностью сказать, что в те дни мы находились на пике  исторического оптимизма. Особенно активна была вузовская молодёжь, в первую очередь окончившие и работающие в технических  вузах , создавали  НТТМ ( научно –технические  центры молодёжи ).

Сколько «Хьюлетов и Паккардов» могло народиться  в новой,  скинувшей  оковы  тоталитаризма,  России, если бы во второй половине  90-х и начале  2000-х  Правительство  РФ не изменило курс, сделав ставку на  концентрацию экономического потенциала  в искусственно создаваемых,  плохо управляемых корпорациях-гигантах с государственным  участием, в которые постоянно вкачивают  деньги налогоплательщиков.

Губительность этого курса уже ощущается сегодня. Негативная динамика в дальнейшем будет только усиливаться, если Правительство РФ не внесёт коррективы. Но главная  роль здесь  принадлежит парламенту. Именно Государственная Дума должна иметь мужество поставить заслон в виде законов,  исключающих  дальнейшую  концентрацию  экономической  власти  в стране в руках  коррумпированной  высшей  бюрократии и олигархических кланов, делающих фактически своим заложником  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ  Путина В.В., не имеющего прямой  реальной  связи  с гражданским обществом  России.

Причём фокус заключается  в том, что главным  блокиратором  является  политическая партия « Единая  Россия», защитница  выше обозначенных  олигархических кланов.  Мы  забежали  немного вперёд, поэтому  вернёмся  в 80-е годы.

Я был  одним из одержимых  тогда молодых людей, которые хотели  устранить позорное  отставание  в научно-технической ,производственной и социальной сфере. Конечно,  тогда было много романтики, что делало наши устремления иногда  ошибочными. Но ведь не ошибаются  только те, кто ничего не делает. При  моём  непосредственном   участии  был организован  и начал свою работу  «Хозрасчётный  творческий  центр  УАИ», который  работает успешно,  и по сей день,  являясь одним из лучших научно-технических  малых  предприятий  России.

Подтверждением моих слов являются заключения солидных и авторитетных экспертов. Многочисленные патенты  на изобретения, дипломы  престижных специализированных выставок. Столь высокому реноме предприятие обязано его директору - Шолому Владимиру  Юрьевичу, председателю «Союза Работодателей Республики Башкортостан», ,учредителем  и членом правления  которого я также являюсь. Как видите, и на общественном  поприще  мы продолжаем тянуть лямку вместе. В 1991 году я был также одним из инициаторов создания Коммерческого инновационного центра «Лигас», в котором работаю и по сей день.

Должен заметить, что малые предприятия,  которые были созданы серьёзными людьми в конце 80-х, или начале  90-х годов прошлого столетия,  работают  успешно по всей  республике и сегодня, каждое такое предприятие перечислило  десятки, а некоторые и сотни миллионов рублей в бюджеты разных уровней, в том числе и республиканский.

Я это  говорю к тому, что эти  предприятия  успели окрепнуть до наступления начавшегося  несколько позже постоянного давления со стороны сложившейся последнее десятилетие государственно-олигархической  системы. Война интересов и противоречий  будет только нарастать, если во власть, прежде всего законодательную  не придут свежие люди,  представляющие коренные интересы тех, кто связывает своё будущее с Россией.

Посмотрите  на декларации  о доходах «гениальных жён» членов правительства, имеющих  заработки  исчисляемые сотнями миллионов  рублей и конвертирующих  их в недвижимость за рубежом в странах Европы и Северной Америки. Бывшие капитаны,  стоящие у руля в администрациях городов и нашедшие надёжную защиту в рядах «Единой России», так же обосновали запасные аэродромы в странах,  входящих в западную коалицию, в виде недвижимости  и фирм прошедших регистрацию в офшорных  зонах. Так что стратегические цели у представителей  малого бизнеса и олигархического «крупняка» не совпадают.

Одни  будут потеть на ниве созидательного труда во благо России, другим  хочется,  пока не «накрыли», высосать  побольше  из  России,  с тем, чтобы схоронить за бугром. Поэтому, чем быстрее их дороги разойдутся,  тем спокойней  будет обстановка  в  России. Я  всё же смотрю с оптимизмом в будущее. Переход  к смешанной  системе выборов даёт надежду, что в одномандатных  округах,  пусть и с большим трудом, но пройдёт хотя бы небольшое число  кандидатов,  представляющих  созидательную   часть нашего государства.

.- Каков ваш прогноз, если мы продолжим жить в такой системе, как изменится Россия через пять-десять лет?

- Если мы не поменяем экономическую модель, и не остановим отток капитала, монополисты высосут Россию досуха. Нам не на что будет содержать армию, флот. Дальше будет переход к жесточайшей тоталитарной власти. Сегодня у нас фашизм стоит на пороге, и, если ничего не менять, мы спокойненько пропустим его к себе в дом. В России нужно создавать правовое государство. И стране нужны десятки миллионов собственников, права которых должны неукоснительно соблюдаться. Только так мы сможем изменить страну к лучшему.

- По  вашему  мнению, сейчас какие перемены нужны в стране?

- Сейчас я вижу, что цели, которые мы ставили в начале 90-х, достигнуты лишь частично .Полноценную рыночную экономику пока построить не удалось. Тяга  к  модели  государственно- монополистического  капитализма пока  не преодолима в сознании большинства граждан России. Этим умело пользуется  привыкшая  к паразитическому существованию часть «просвещенной элиты», засевшая в многочисленных исследовательских институтах,  содержащихся за государственный счёт, а по факту на наши с вами деньги. Именно эта «элита» постоянно внушает нашим согражданам  мысль, что без доброго и справедливого царя мы ни за что не проживём. Что он накажет вороватых  бояр и наступит на Руси благодать. Но наше с вами дело, дорогие сограждане,  упорно строить демократическую, динамично развивающую РОССИЮ. Те же, кто любит слушать басни, имеют на это право в демократическом обществе. Это их выбор. 

 

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