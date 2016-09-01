Виктор Петров: Через десять лет Россию высосут досуха

Наталья КУЗНЕЦОВА

«Медиакорсеть» пообщалась с успешным уфимским предпринимателем о ситуации в стране.

Фото: Кристина Дейнеко

- В последние годы в Уфе появляется все больше частных компаний. Однако многие из них закрываются, не успев открыться. Предприниматель Виктор Петров руководит фирмой, которая успешно работает почти четверть века. В этом году он выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму от «Партии Роста». «Медиакорсеть» поговорила с ним о проблемах предпринимателей в стране, и о том, как их нужно решать.

- Виктор Григорьевич, как вы стали предпринимателем?

- В середине 80-х годов я работал освобождённым заместителем секретаря парткома Уфимского ордена Ленина авиационного института. Как работник партийного аппарата и как гражданин я был активным участником тех событий, вошедших в народную память, как Горбачёвская перестройка.. По сути, я был в водовороте этих событий.

Тогда у многих было понимание, что страна зашла в тупик. Монополия одной партии в политической сфере, тотальный дефицит даже самого необходимого , блат , борьба придворных кланов под ковром, полное отсутствие ротации в высших эшелонах власти, отсутствие свободной прессы ,тотальный контроль каждого гражданина создавали атмосферу полного застоя и разложения государственных институтов. В то же время страны Западной коалиции демонстрировали невероятные успехи в построении гражданского общества и на этой основе бурно развивалась наука, улучшая постоянно все сферы жизнедеятельности, законодательный заслон концентрации в руках олигархических группировок стратегических предприятий во всех отраслях экономики способствовал развитию социально ориентированной конкурентной рыночной экономики, обеспечившей высокий уровень жизни всех слоёв населения и наконец участие в референдумах , выборах всех ветвей власти и всех уровней власти, когда голос отдельного гражданина является фундаментом построения целого государства, а также давал этим странам неоспоримое преимущество. Именно последний аргумент был решающим в соревновании двух систем.

Пренебрежительное отношение к отдельно взятому человеку, пренебрежительное отношение к его мнению со стороны тогдашней элиты, называемой партийно-хозяйственным активом, привело к столь печальным последствиям. Откат наших границ на сотни и даже тысячи километров. Потери исчисляются миллионами квадратных километров.

Задумаемся коллеги, сколь опасны игры в тоталитаризм и даже в авторитаризм. Появление таких институтов гражданского общества, как свобода слова, свобода печати, многопартийности, выборность хотя бы отдельных органов власти - было тем спасательным кругом, сохранившим хотя бы ядро бывшего СССР, в лице нового государства Российской Федерации.

Для удержания в сфере своего влияния отколовшихся частей нам предстоит построить государство, превосходящее по качеству гражданские институты других стран. Уверен – мы достигнем этой цели , необходимо только последовательно и упорно, ежедневно выдавливать из себя раба. Покончить с верой в политических кумиров и справедливых национальных лидеров.

Такова была политическая и экономическая обстановка, предшествовавшая появлению предпринимательства в нашей стране. СССР а затем и Россия были беременны капитализмом, вопрос заключался только в том, насколько они пройдут болезненно. В мае 1986 года издаётся постановление Правительства СССР , разрешающее индивидуальную трудовую деятельность и возможность объединяться в кооперативы. Наступила новая эра - начала строительства капитализма в России заново. Председателем правительства в то время был Рыжков Н.И. , роль которого в истории нашей страны сильно принижена. Условия для развития малого бизнеса, согласно его постановлениям, может служить примером для правительства России сегодня.

Ставка налога составляла 3%. Никаких больше налогов, сборов и поборов не существовало. Активность граждан в создании новых предприятий во всех сферах хозяйственной жизни была невероятно высока. Можно с полной уверенностью сказать, что в те дни мы находились на пике исторического оптимизма. Особенно активна была вузовская молодёжь, в первую очередь окончившие и работающие в технических вузах , создавали НТТМ ( научно –технические центры молодёжи ).

Сколько «Хьюлетов и Паккардов» могло народиться в новой, скинувшей оковы тоталитаризма, России, если бы во второй половине 90-х и начале 2000-х Правительство РФ не изменило курс, сделав ставку на концентрацию экономического потенциала в искусственно создаваемых, плохо управляемых корпорациях-гигантах с государственным участием, в которые постоянно вкачивают деньги налогоплательщиков.

Губительность этого курса уже ощущается сегодня. Негативная динамика в дальнейшем будет только усиливаться, если Правительство РФ не внесёт коррективы. Но главная роль здесь принадлежит парламенту. Именно Государственная Дума должна иметь мужество поставить заслон в виде законов, исключающих дальнейшую концентрацию экономической власти в стране в руках коррумпированной высшей бюрократии и олигархических кланов, делающих фактически своим заложником ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Путина В.В., не имеющего прямой реальной связи с гражданским обществом России.

Причём фокус заключается в том, что главным блокиратором является политическая партия « Единая Россия», защитница выше обозначенных олигархических кланов. Мы забежали немного вперёд, поэтому вернёмся в 80-е годы.

Я был одним из одержимых тогда молодых людей, которые хотели устранить позорное отставание в научно-технической ,производственной и социальной сфере. Конечно, тогда было много романтики, что делало наши устремления иногда ошибочными. Но ведь не ошибаются только те, кто ничего не делает. При моём непосредственном участии был организован и начал свою работу «Хозрасчётный творческий центр УАИ», который работает успешно, и по сей день, являясь одним из лучших научно-технических малых предприятий России.

Подтверждением моих слов являются заключения солидных и авторитетных экспертов. Многочисленные патенты на изобретения, дипломы престижных специализированных выставок. Столь высокому реноме предприятие обязано его директору - Шолому Владимиру Юрьевичу, председателю «Союза Работодателей Республики Башкортостан», ,учредителем и членом правления которого я также являюсь. Как видите, и на общественном поприще мы продолжаем тянуть лямку вместе. В 1991 году я был также одним из инициаторов создания Коммерческого инновационного центра «Лигас», в котором работаю и по сей день.

Должен заметить, что малые предприятия, которые были созданы серьёзными людьми в конце 80-х, или начале 90-х годов прошлого столетия, работают успешно по всей республике и сегодня, каждое такое предприятие перечислило десятки, а некоторые и сотни миллионов рублей в бюджеты разных уровней, в том числе и республиканский.

Я это говорю к тому, что эти предприятия успели окрепнуть до наступления начавшегося несколько позже постоянного давления со стороны сложившейся последнее десятилетие государственно-олигархической системы. Война интересов и противоречий будет только нарастать, если во власть, прежде всего законодательную не придут свежие люди, представляющие коренные интересы тех, кто связывает своё будущее с Россией.

Посмотрите на декларации о доходах «гениальных жён» членов правительства, имеющих заработки исчисляемые сотнями миллионов рублей и конвертирующих их в недвижимость за рубежом в странах Европы и Северной Америки. Бывшие капитаны, стоящие у руля в администрациях городов и нашедшие надёжную защиту в рядах «Единой России», так же обосновали запасные аэродромы в странах, входящих в западную коалицию, в виде недвижимости и фирм прошедших регистрацию в офшорных зонах. Так что стратегические цели у представителей малого бизнеса и олигархического «крупняка» не совпадают.

Одни будут потеть на ниве созидательного труда во благо России, другим хочется, пока не «накрыли», высосать побольше из России, с тем, чтобы схоронить за бугром. Поэтому, чем быстрее их дороги разойдутся, тем спокойней будет обстановка в России. Я всё же смотрю с оптимизмом в будущее. Переход к смешанной системе выборов даёт надежду, что в одномандатных округах, пусть и с большим трудом, но пройдёт хотя бы небольшое число кандидатов, представляющих созидательную часть нашего государства.

.- Каков ваш прогноз, если мы продолжим жить в такой системе, как изменится Россия через пять-десять лет?

- Если мы не поменяем экономическую модель, и не остановим отток капитала, монополисты высосут Россию досуха. Нам не на что будет содержать армию, флот. Дальше будет переход к жесточайшей тоталитарной власти. Сегодня у нас фашизм стоит на пороге, и, если ничего не менять, мы спокойненько пропустим его к себе в дом. В России нужно создавать правовое государство. И стране нужны десятки миллионов собственников, права которых должны неукоснительно соблюдаться. Только так мы сможем изменить страну к лучшему.

- По вашему мнению, сейчас какие перемены нужны в стране?

- Сейчас я вижу, что цели, которые мы ставили в начале 90-х, достигнуты лишь частично .Полноценную рыночную экономику пока построить не удалось. Тяга к модели государственно- монополистического капитализма пока не преодолима в сознании большинства граждан России. Этим умело пользуется привыкшая к паразитическому существованию часть «просвещенной элиты», засевшая в многочисленных исследовательских институтах, содержащихся за государственный счёт, а по факту на наши с вами деньги. Именно эта «элита» постоянно внушает нашим согражданам мысль, что без доброго и справедливого царя мы ни за что не проживём. Что он накажет вороватых бояр и наступит на Руси благодать. Но наше с вами дело, дорогие сограждане, упорно строить демократическую, динамично развивающую РОССИЮ. Те же, кто любит слушать басни, имеют на это право в демократическом обществе. Это их выбор.