31 октября, понедельник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов теряет позиции в Кремлевском рейтинге

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 31.10.2016
Журнал «Профиль» прогнозирует вероятность отставки губернаторов.

Федеральное издание «Профиль» через три года возобновило публикацию своего «Кремлевского рейтинга» губернаторов. В течение нескольких месяцев Центр развития региональной политики проводил опросы ведущих экспертов, журналистов, представителей власти, социологов (всего более 100 человек). Кроме того, учитывается медиастатистика, данные спецслужб об уровне спокойствия, экономические показатели, инсайдерская информация. Глава Башкирии в совокупности всех оценок по пятибалльной шкале получил рейтинг 4 -, что означает негативную динамику. В 2013 году, когда в «Профиле» в последний раз публиковался рейтинг, Рустэм Хамитов получил твердую пятерку.

- Оценка в рейтинге – сумма факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру, а не показатель эффективности его работы, - отмечают специалисты Центра развития региональной политики. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

31.10.2016
В Уфе состоится акция против живодеров
Активисты призывают присоединиться к ней всех неравнодушных.

31.10.2016
Священник о гей-параде в Уфе: Это болячка, которую нужно ликвидировать
Протоиерей Виктор Иванов прокомментировал скандальную акцию.

31.10.2016
В правительстве Башкирии подтвердили наличие заявки по гей-параду
Заявители получат ответ в установленный законом срок.

31.10.2016
Центризбирком России не закончил проверку в Башкирии
Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

31.10.2016
Проверка слуха: в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад
По предварительной информации, акция будет несанкционированной.

31.10.2016
Башкирия = «Башнефть» плюс/минус 25 процентов
Нужно ли республике сохранить региональный пакет акций?

30.10.2016
Рустэм Хамитов посетил итальянскую сыроварню в Башкирии
Он обсудил поставки молока, освоение новой продукции и вопросы реализации сыров.

28.10.2016
В Туймазах жителей выселяют из дома, не давая жилья взамен
Собственник здания выставил дом на продажу и доказал в суде, что это служебное помещение.

28.10.2016
Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой
Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями

28.10.2016
ЦИК Башкирии: В Гафурийском районе могут отменить результаты выборов
Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе заявила зампред ЦИКа Башкирии Наиля Алтынова

28.10.2016
Депутаты Госсобрания хотят лишить многодетные семьи земельных участков
В Башкирии получение бесплатной земли под строительство жилья сделали практически невозможным

27.10.2016
В Уфе мама полгода не может записать своего шестилетнего малыша к неврологу
По словам женщины, ей предлагают пройти все положенные осмотры платно.

27.10.2016
Квадроманьяка, осквернившего Иремель, оштрафовали на три тысячи
В минэкологии заявили, что проезд по горе снизил его экологическую и культурную ценность.

27.10.2016
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
Система управления отраслью, возможно, подвергнется перестройке.

27.10.2016
МУП «Салаватводоканал» купит в лизинг Toyota Camry в люкс-комплектации
На эти цели предприятие выделит 2,18 млн рублей.

27.10.2016
Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом
Вчера, 26 октября, главой района вновь избран Разиф Гильмуллин.

26.10.2016
Центризбирком Башкирии: Члены УИК не всегда соблюдают нормы закона
По признанию руководства ЦИК РБ, проблемы во время подсчета голосов имеют место быть.

26.10.2016
В Башкирии закончили выборный спектакль
Комиссия ЦИК России не нашла грубых нарушений итогов выборов в Госдуму в Башкирии.

25.10.2016
Руководителей спортивных федераций не допускают до главы Башкирии
Руководители шести федераций не могут встретиться с Рустэмом Хамитовым более двух месяцев.


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"