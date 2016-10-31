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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов теряет позиции в Кремлевском рейтинге// 31.10.2016
Журнал «Профиль» прогнозирует вероятность отставки губернаторов.
Федеральное издание «Профиль» через три года возобновило публикацию своего «Кремлевского рейтинга» губернаторов. В течение нескольких месяцев Центр развития региональной политики проводил опросы ведущих экспертов, журналистов, представителей власти, социологов (всего более 100 человек). Кроме того, учитывается медиастатистика, данные спецслужб об уровне спокойствия, экономические показатели, инсайдерская информация. Глава Башкирии в совокупности всех оценок по пятибалльной шкале получил рейтинг 4 -, что означает негативную динамику. В 2013 году, когда в «Профиле» в последний раз публиковался рейтинг, Рустэм Хамитов получил твердую пятерку.
- Оценка в рейтинге – сумма факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру, а не показатель эффективности его работы, - отмечают специалисты Центра развития региональной политики.
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