В Уфе состоится акция против живодеров

Злата ЗУКОВИЧ

Активисты призывают присоединиться к ней всех неравнодушных.

6 ноября с 13:00 до 15:00 в Уфе на площади перед ДК «Химик» пройдет всероссийская акция за более строгое наказание граждан, уличенных в жестоком обращении с животными.

Цель пикета – требование наказать девочек-живодерок, которые выкладывали в сеть издевательства над животными в Хабаровске и ужесточить статью 245 УК РФ. Организаторы призывают всех неравнодушных прийти и выразить свой протест против жестокости, садизма и насилия над животными.

- Меня не устраивает жестокое обращение с животными, издевательство, - поделилась с Медиакорсетью одна из участниц акции Валентина Панчихина. - Причем в большинстве случаев дети убивают. Вспомним случай в Сипайлово, когда трое детей сначала издевались над котом, потом скинули его с 17 этажа. Надо ужесточить статью за издевательства.