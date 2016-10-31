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31 октября, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе состоится акция против живодеров// 31.10.2016
Активисты призывают присоединиться к ней всех неравнодушных.
6 ноября с 13:00 до 15:00 в Уфе на площади перед ДК «Химик» пройдет всероссийская акция за более строгое наказание граждан, уличенных в жестоком обращении с животными.
Цель пикета – требование наказать девочек-живодерок, которые выкладывали в сеть издевательства над животными в Хабаровске и ужесточить статью 245 УК РФ. Организаторы призывают всех неравнодушных прийти и выразить свой протест против жестокости, садизма и насилия над животными.
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