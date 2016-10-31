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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Священник о гей-параде в Уфе: Это болячка, которую нужно ликвидировать

Наталья КУЗНЕЦОВА // 31.10.2016
Протоиерей Виктор Иванов прокомментировал скандальную акцию.

Информация о запланированном в Уфе гей-параде уже вызвала негативные отклики общественников. Одним из первых новость прокомментировал протоиерей Свято-Пантелеймоновского храма, руководитель военно-патриотического клуба «Александр Невский» Виктор Иванов.

- Это больные люди, и само это движение – это болячка, - заявил он Медиакорсети. – Но главное, чтобы правительство эту болезнь не переняло. У каждого человека в этом мире есть предназначение, есть мама, есть папа, все остальное – это извращение. Если они такие, пусть они держат это внутри. Выносить это в публичное пространство и представлять это как норму нельзя категорически. Все это искусственно насаждается, навязывается нашей молодежи, посмотрите, что пишут наши СМИ.

По мнению священника, если правительство разрешит такую акцию, в регионе может развиться резкий общественный протест.

- Посколькумы выступаем за традиционные ценности, храним традиции, и у нас в регионе много верующих людей, то такое разрешать у нас просто нельзя, - считает он. – Иначе народ просто выйдет на улицу, и неизвестно, что тогда может произойти.

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