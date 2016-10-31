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31 октября, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В правительстве Башкирии подтвердили наличие заявки по гей-параду// 31.10.2016
Заявители получат ответ в установленный законом срок.
В правительстве Башкирии подтвердили информацию о наличии заявки на проведение гей-парада в Уфе.
- Заявка действительно поступила, ранее об этом не было известно, - сообщил Медиакорсети руководитель пресс-службы правительства Павел Самойлин. - Заявители получат ответ в установленный законом срок.
Ранее на сайте GeyRussia.ru сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества подали заявку на шествие в Уфе на 11 ноября.
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