В правительстве Башкирии подтвердили наличие заявки по гей-параду

Наталья КУЗНЕЦОВА

Заявители получат ответ в установленный законом срок.

В правительстве Башкирии подтвердили информацию о наличии заявки на проведение гей-парада в Уфе.

- Заявка действительно поступила, ранее об этом не было известно, - сообщил Медиакорсети руководитель пресс-службы правительства Павел Самойлин. - Заявители получат ответ в установленный законом срок.

Ранее на сайте GeyRussia.ru сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества подали заявку на шествие в Уфе на 11 ноября.