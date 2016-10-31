Центризбирком России не закончил проверку в Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Фото: Азат Гиззатуллин

Центризбирком России продолжает проверку жалоб из Башкирии, если возникнет необходимость, то представители ЦИК посетят регион повторно, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Напомним, 17 октября члены ЦИК России Евгений Шевченко и Сергей Сироткин посетили Башкирию для проверки информации о предполагаемых нарушениях на сентябрьских выборах.

- На заседании Центризбиркома (26 октября – прим.) мы представили предварительные данные о нашей поездке в Башкирию, где проверяли поступившие жалобы и обращения. Но эта работа не закончена. В ближайшее время мы намерены завершить просмотр видео-записей по спорным ситуациям на отдельных участках. Просмотреть и разобраться досконально, что же там происходило, - сообщил Евгений Шевченко в четверг, 27 октября.

- Если на видео будут выявлены нарушения, естественно, виновные в этих нарушениях будут наказаны. Это касается и Уфы, и Кушнаренковского района, и ряда других муниципальных образований, - добавил он.

Евгений Шевченко не исключил, что представители комиссии могут посетить регион повторно:

- Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Если понадобится, конечно, еще раз обязательно поедем в Башкирию.

Напомним, ранее активисты партии «Яблоко» в Уфе Станислав Чайченко и Рустем Мулюков утверждали, что цифры по явке в Демском районе Уфы завышены почти вдвое. Станислав Чайченко записал видеообращение к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением приехать в Уфу и вместе полностью просмотреть видеозаписи с ряда участков. Оба «яблочника» были включены в состав рабочей группы, но в течение трех дней там так и не смогли организовать просмотр полной видеозаписи дня выборов хотя бы с одного участка. Видеозапись, сделанную веб-камерами в день голосования в УИК №2, удалось просмотреть только до 11.30 – тем самым подозрительно высокую явку на данном участке не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. По данным Медиакорсети, сейчас готовится новое видеообращение к Элле Памфиловой.

- Я предлагаю Элле Памфиловой самой приехать в Уфу, - рассказал Медиакорсети Станислав Чайченко. – Потому что приезжавшие представители ЦИК России, на мой взгляд, не справились с задачей проверить жалобы. Например, я знаю, что подавали жалобы на завышенную явку на таких УИК: № 2, 6, 12, 17, 26 и 3455. Нам же в рабочей группе в ТИК Демского района Уфы так и не смогли полностью показать видеозапись с УИК №2.И я догадываюсь, почему. Во время просмотра я фиксировал приметы избирателей, которые бросали свои бюллетени в избирательные урны. И даже приметил несколько случаев, похожих на то, что голосовали одни и те же люди дважды. Члены рабочей группы видели это и, видимо, забеспокоились, что правда выйдет наружу. Вот и не стали нам показывать записи с УИК №2. А если просмотреть видеозаписи с нескольких спорных участков полностью и посчитать избирателей, то я уверен, что их на видео окажется значительно меньше, чем в официальных протоколах. Я готов потратить на просмотр свое время, чтобы установить истину. Но я думаю, что никто, кроме Эллы Памфиловой не сможет проявить волю и организовать полный просмотр видеозаписей в Уфе.

Частично это мнение подтверждают слова заместителя председателя ЦИК Башкирии Наили Алтыновой.

- По заявлению Чайченко все его права прошли, мы по поручению Центральной избирательной комиссии России работали, и они четко определили, какие участки посмотреть. И сегодня он может пойти только в суд, - заявила Найля Алтынова 26 октября. – И суд решит, будут смотреть они это видео или нет. Его время ушло.