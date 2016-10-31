Проверка слуха: в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад

Наталья КУЗНЕЦОВА

По предварительной информации, акция будет несанкционированной.

В интернете появилась информация о том, что в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад. Информацию разместил сайт GayRussia.Ru

- Активисты Московского гей-прайда уведомили власти Кургана, Челябинска и Уфы о проведении шествий гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, - говорится в сообщении. - Таким образом, Республика Башкортостан стала 46-м из 85-ти субъектов Российской Федерации, где активисты московского гей-прайда подали в этом году уведомления о проведении гей-парада и других публичных ЛГБТ-акций.



Как следует из сообщения, шествие уфимского гей-парада запланировано в нескольких участках. С 13 до 15 часов представители нетрадиционной ориентации хотят пройти по улице Пушкина. Маршрут - от парка им. Аксакова до улицы Степана Разина.



С 17 до 18 часов акция запланирована в сквере Маяковского. В обоих случаях заявленное количество участников – 600 человек.

- В каждом случае организаторы проинформировали власти о своей готовности изменить места и время проведения заявленных публичных мероприятий по мотивированному предложению соответствующих администраций. – уточняется в сообщении.

В правительстве республике, куда судя по количеству участников должны были направить заявку активисты, попросили позвонить в администрацию города. В мэрии же информацию не подтвердли.

- Пока информации у нас нет, возможно завтра нам сообщат что-то другое, - сказали в пресс-службе администрации города.

По всей видимости, гей-парад в Уфе, даже если он состоится, активисты попытаются провести несанкционрованно.