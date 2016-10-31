31 октября, понедельник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Проверка слуха: в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад

Наталья КУЗНЕЦОВА // 31.10.2016
По предварительной информации, акция будет несанкционированной.

В интернете появилась информация о том, что в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад. Информацию разместил сайт GayRussia.Ru

-  Активисты Московского гей-прайда уведомили власти Кургана, Челябинска и Уфы о проведении шествий гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России,  - говорится в сообщении. - Таким образом, Республика Башкортостан стала 46-м из 85-ти субъектов Российской Федерации, где активисты московского гей-прайда подали в этом году уведомления о проведении гей-парада и других публичных ЛГБТ-акций. 

Как следует из сообщения, шествие уфимского гей-парада запланировано в нескольких участках. С 13 до 15 часов представители нетрадиционной ориентации хотят пройти по улице Пушкина. Маршрут -  от парка им. Аксакова до улицы Степана Разина.

С 17 до 18 часов акция запланирована в сквере Маяковского. В обоих случаях заявленное количество участников – 600 человек.

- В каждом случае организаторы проинформировали власти о своей готовности изменить места и время проведения заявленных публичных мероприятий по мотивированному предложению соответствующих администраций. – уточняется в сообщении.

В правительстве республике, куда судя по количеству участников должны были направить заявку активисты, попросили позвонить в администрацию города. В мэрии же  информацию не подтвердли.

- Пока информации у нас нет, возможно завтра нам сообщат что-то другое, - сказали в пресс-службе администрации города.

По всей видимости, гей-парад в Уфе, даже если он состоится, активисты попытаются провести несанкционрованно.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

31.10.2016
Центризбирком России не закончил проверку в Башкирии
Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

31.10.2016
Башкирия = «Башнефть» плюс/минус 25 процентов
Нужно ли республике сохранить региональный пакет акций?

30.10.2016
Рустэм Хамитов посетил итальянскую сыроварню в Башкирии
Он обсудил поставки молока, освоение новой продукции и вопросы реализации сыров.

28.10.2016
В Туймазах жителей выселяют из дома, не давая жилья взамен
Собственник здания выставил дом на продажу и доказал в суде, что это служебное помещение.

28.10.2016
Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой
Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями

28.10.2016
ЦИК Башкирии: В Гафурийском районе могут отменить результаты выборов
Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе заявила зампред ЦИКа Башкирии Наиля Алтынова

28.10.2016
Депутаты Госсобрания хотят лишить многодетные семьи земельных участков
В Башкирии получение бесплатной земли под строительство жилья сделали практически невозможным

27.10.2016
В Уфе мама полгода не может записать своего шестилетнего малыша к неврологу
По словам женщины, ей предлагают пройти все положенные осмотры платно.

27.10.2016
Квадроманьяка, осквернившего Иремель, оштрафовали на три тысячи
В минэкологии заявили, что проезд по горе снизил его экологическую и культурную ценность.

27.10.2016
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
Система управления отраслью, возможно, подвергнется перестройке.

27.10.2016
МУП «Салаватводоканал» купит в лизинг Toyota Camry в люкс-комплектации
На эти цели предприятие выделит 2,18 млн рублей.

27.10.2016
Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом
Вчера, 26 октября, главой района вновь избран Разиф Гильмуллин.

26.10.2016
Центризбирком Башкирии: Члены УИК не всегда соблюдают нормы закона
По признанию руководства ЦИК РБ, проблемы во время подсчета голосов имеют место быть.

26.10.2016
В Башкирии закончили выборный спектакль
Комиссия ЦИК России не нашла грубых нарушений итогов выборов в Госдуму в Башкирии.

25.10.2016
Руководителей спортивных федераций не допускают до главы Башкирии
Руководители шести федераций не могут встретиться с Рустэмом Хамитовым более двух месяцев.

25.10.2016
В Башкирии в сельской школе дети учатся под аварийной крышей
Родители направили жалобу депутату Госсобрания-Курултая.

25.10.2016
Аббас Галлямов: Население Уфы к городской власти относится по-другому
Уфа среди городов-миллионников оказалась в лидерах по падению результатов «Единой России».

24.10.2016
В Башкирии ветерану войны не дают денег на фундамент дома
Пожилой мужчина просит помочь материально, но чиновники отвечают отписками.

24.10.2016
В Башкирии главой исполкома «Единой России» стал Руслан Гизатуллин
Свои полномочия он пока будет осуществлять в статусе временно исполняющего обязанности


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"