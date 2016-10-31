Башкирия = «Башнефть» плюс/минус 25 процентов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Нужно ли республике сохранить региональный пакет акций?

Отшумели в СМИ публикации, связанные с продажей «Башнефти». История была увлекательная, впору по ней приключенческий роман писать. Что только не произошло за это лето и осень! Нефтяную компанию сватали разным покупателям, принимали решение о переносе срока приватизации. Напомним, что глава Башкирии заявлял, что «решение обратиться в правительство с просьбой о переносе сроков приватизации «Башнефти» было продиктовано в основном желанием сохранить общественную стабильность в Башкирии, а продажу нефтяной компании целесообразно рассмотреть не ранее чем через 2-3 года».

- Отношение у людей к приватизационным про­цессам сложное. Отодвигая продажу пакета «Баш­нефти», мы сохраняем стабильность в обществе, это факт, – подчеркнул в августе Рустэм Хамитов в интервью агентству Рейтер.

Тогда, по мнению главы региона, рассмотреть возможность приватизации Башнефти стоило не ранее чем че­рез 2-3 года, а может даже через 5 лет – после проведения модернизации нефтеперерабаты­вающих заводов и роста добычи, что должно привести к увеличению капитализации компании.

Напомним, что «Башнефть» до 2014 года принадлежала компании Владимира Евтушенкова АФК «Система», а потом перешла в госсобственность. После национализации «Башнефти» Росимущество стало владельцем 50%-ного пакета компании, Башкирия получила 25%+1 акцию.

- На встречах с людьми, во время поездок по ре­спублике, я всегда слышу одно и то же – пожа­луйста, не продавайте «Башнефть», пожалуйста, удержите ее в государственной собственности,- сказал глава региона в том же интервью.

О желании участвовать в приватизации «Башнеф­ти» заявляла «Роснефть», которой управляет Игорь Сечин, но ряд чиновников российского прави­тельства высказывались против, говоря, что про­дажа пакета одной госкомпании другой госком­пании приватизацией назвать нельзя.

Оценка 50%-ного пакета «Башнефти», который власти хотели продать, составляла около 300 млрд рублей, но 16 августа стало известно, что приватизация компании неожиданно отложена на неопределенный срок. Однако уже в конце сентября стало известно, что «Башнефть» в итоге продают. А 12 октября нефтяная компания «Роснефть» заключила договор купли-продажи акций государственного пакета акций «Башнефти» (50,08%) и перечислила 329,7 млрд рублей на счет Федерального казначейства. Сделка была совершена быстро и, как говорил ранее Хамитов, в «относительной тишине».

Об этой истории Медиакорсеть писала, и не раз. В этой публикации мы более подробно остановимся на другом важном моменте. Что будет с 25 процентами акций, которые сегодня принадлежат Башкирии?

Рустэм Хамитов не раз заявлял, что респу­блика не планирует продавать свою долю в «Баш­нефти».

- Я отве­чу так: спокойствие в обществе цены не имеет… Продавать (свой пакет) не собираемся, для нас общественное спокойствие и благополучие важнее денег. Нас эта ситуация вполне устраивает и размыш­лять о каких-то других вариантах мы даже не хо­тим. От добра добра не ищут, – сказал глава республики в интервью Рейтер.

А что «Роснефть», собирается ли компания выкупить эти акции?

- Рано, наверное, об этом сейчас говорить. Мы должны провести всю работу по переходу компании на стандарты «Роснефти», после этого мы выскажем все свои предложения по этому вопросу в рамках действующего законодательства, - сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос об интересе «Роснефти» к покупке пакета республики в компании.

Между тем Федеральная антимонопольная служба России уже получила заявку «Роснефти» на увеличение доли в «Башнефти» до 100%. Вице-президент компании Михаил Леонтьев заявил, что «речь идет о формальном действии со стороны компании для того, чтобы иметь возможность и право на покупку любой другой меньшей доли в «Башнефти», чем та, что «Роснефть» уже приобрела по распоряжению правительства». Но это формальное действие может повлечь за собой и реальные шаги и предложения, учитывая политический вес и влияние Игоря Сечина.

С помощью наших экспертов мы попытаемся рассмотреть все возможные сценарии развития событий вокруг 25% республиканского пакета акций «Башнефти».

Депутат Госсобрания Башкирии, генеральный директор ОАО «Белсталь» Рамиль Бигнов в интервью Медиакорсети сказал, что еще в 2014 году, когда он возглавлял Общественную палату республики, с его стороны было озвучено предложение вернуть Башкирии 25% акций «Башнефти». Хотя никаких юридических оснований для этого решения не было.

- Я тогда написал письмо президенту России Владимиру Путину с этой просьбой. И в том, что этот пакет акций оставили республике, есть мой, пусть и небольшой, вклад в решение этого вопроса, - отметил Рамиль Бигнов. – Я противник того, чтобы продавать наш 25% пакет акций в ближайшие годы. Поэтому еще в феврале текущего года внес законопроект, в котором прописано, что вопрос продажи республиканского пакета может быть решен только после обсуждения в парламенте и оформлен в виде отдельного закона. Это своего рода защита от двух моментов – от попыток давления на региональное руководство со стороны некоторых заинтересованных лиц в Москве или желания руководства Башкирии путем продажи пакета залатать дыры в бюджете региона. Данный актив играет важную роль для республики, и должна быть коллективная ответственность. Люди должны знать позицию своих депутатов, которые в свою очередь тоже должны выразить свое мнение путём голосования. Все должно быть публично.

Рамиль Бигнов вспомнил ситуацию 2002 года, когда первый президент Башкирии Муртаза Рахимов подписал два указа, по которым был приватизирован весь нефтяной комплекс Башкирии. Тогда, по его словам, депутатский корпус промолчал.

- А теперь после того, как прошло столько лет, крайним оставили Муртазу Рахимова, и все остались "чистенькими". Поэтому я считаю, что депутаты не должны оставаться в стороне и должны на практике отстаивать интересы четырехмиллионного населения Башкирии, - отметил Рамиль Бигнов. – Что касается самой покупки акций башкирской нефтяной компании «Роснефтью», я считаю, что это благо для республики. Если бы, например, акционером «Башнефти» стал «Лукойл», то были бы одни минусы. В первую очередь эта компания стала бы 100%-ным монополистом на розничном рынке нефтепродуктов в республике, и цены на автозаправках для населения обязательно бы повысились. А «Роснефть» - это государственная компания, и с ней будет легче договариваться руководству республики по дивидендной политике, по участию в социальных программах и, самое главное, по налоговым отчислениям в бюджет региона. Если «Роснефть» будет снижать их, то я буду первым, кто начнет громко критиковать руководство компании.

По мнению депутата, данная сделка положительно влияет и на капитализацию «Роснефти», 19% акций которой государство планирует продать за триллион с лишним рублей. Еще один важный экономический эффект. «Роснефть» сильно нуждается в мощностях по переработке добываемой нефти. Башкирские нефтезаводы в последнее время испытывали затруднения в полной загрузке своих мощностей. «Роснефть» не только будет их загружать, но и вкладывать средства в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что в долгосрочном плане пакет республики уйдёт к «Роснефти» и не исключено, что «Башнефть» и «Роснефть» просто перейдут на единую акцию, и республика получит небольшой пакет объединённой компании.

- Возможно, это будут привилегированные акции, на которые будут начисляться дивиденды, но которые не будет давать республике права принимать участие в управлении компанией. Думаю, «Роснефть» не в восторге от качества работы представителей властей Башкирии в совете директоров «Башнефти». Сечин считает, что нефтесервисный бизнес компании был продан на сторону по явно заниженным ценам, а ведь такие сделки не проходят без одобрения Совета директоров, - считает Аббас Галлямов. - Значит, представители правительства Башкирии, как минимум, знали об этой продаже, но предпочли промолчать. А возможно они даже голосовали за неё. Зачем такие люди нужны Сечину в Совете директоров «Роснефти», не очень понятно.

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов, комментируя для нашего информагентства развитие ситуации вокруг «Башнефти», сказал, что следует отметить практику отношений менеджмента «Роснефти» с органами власти.

- Весьма характерен недавний скандальный случай с ОАО «Роснефтегаз», где консолидирован государственный пакет акций ПАО «Роснефть», когда компания отказалась предоставлять Росимуществу сведения о доходах, сообщив, что всю информацию предоставили президенту. Это показывает ориентацию компании на президента России, а остальные органы она попросту игнорирует. Об этом свидетельствует и сам факт покупки ПАО «Роснефть» контрольного пакета акций ПАО «Башнефть». Была совершенно проигнорирована позиция правительства России, которое было против участия «Роснефти» в приватизации этого нефтяного актива, я уже не говорю о региональной власти. Более того, приватизация прошла в особом порядке без конкурса. Во многом это связано с политическим весом Игоря Сечина, - отмечает наш эксперт.

По мнению Рустема Шайахметова, эти факты показывают предполагаемый порядок взаимодействия «Роснефти» с органами власти Башкортостана. Эксперт считает, что сотрудничество будет в тех направлениях, которые будут одобрены Сечиным или в соответствии с указаниями Путина, а мнение региональной власти особо учитываться не будет.

- Это надо принимать как факт. По итогам первой встречи можно сказать, что пакет акций «Башнефти», принадлежащей республики, в ближайшей перспективе «Роснефть» покупать не будет и не позволит его продать. Оптимизация структуры «Башнефти» уже началась и будет продолжаться. Произошло изменение ее статуса, она из сравнительно независимой маловлиятельной компании стала дочерней структурой крупнейшей корпорации. Поэтому произойдет сокращение управленческого аппарата, ряд функций перейдет «Роснефти», произойдет переход на общекорпорационные стандарты, что, скорее всего, приведет к снижению зарплаты персонала. Смена собственника предполагает изменение принципов работы с контрагентами «Башнефти». Вполне возможен вариант переноса центрального офиса «Башнефти» в Москву. Кроме того, за счет перераспределения операционной деятельности компании, определенная часть финансовых потоков будет перенесена в «Роснефть». Это закономерные шаги, поэтому следует ожидать снижение налоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты Башкортостана, – продолжает кандидат экономических наук. - Участие представителей Башкортостана в совете директоров предполагается действующим законодательством, но существенного воздействия на развитие «Башнефти» не будет. Я не думаю, что наша республиканская власть хоть в чем-то будет противоречить Сечину, возможности ни те, да камикадзе у нас нет. Поэтому развитие «Башнефти» будет предопределено «Роснефтью» без особого влияния республиканской власти на эти процессы. Это касается и дивидендной политики и социальных проектов «Башнефти». Я не думаю, что сразу будет масштабное сокращение, но первые заявления Сечина после приобретения «Башнефти» говорят о том, что будет принята программа оптимизации, снижающая участие компании в социальных проектах республики. «Роснефть» так же не заинтересована в увеличении дивидендных выплат, поэтому не следует ожидать увеличения указанных доходов.

Господин Шайахметов подчеркнул, что в этой ситуации для Башкортостана продажа акций «Башнефти» является нецелесообразной. В связи с тем, что породит конфликтную ситуацию с «Роснефтью», а это значительно снизит стоимость активов. Кроме того, неизвестно, как эффективно будут использоваться вырученные средства. Прямые потери республики в прошлом году только в Региональном фонде на депозитных счетах в банках составили около 7 миллиардов рублей, - отметил эксперт.

С неожиданным предложением выступил публицист Шамиль Валеев. В интервью деловой электронной газете Татарстана «Бизнес Online» он заявил, что для Башкирии лучшим вариантом была бы продажа своего пакета акций «Башнефти» и размещение вырученных за нее денег на хороший депозит.

- Что такое региональные 25 процентов «Башнефти»? В хороший для компании год они конвертируются в дивиденды в 5-7 миллиардов рублей ежегодно и примерно в 1,5 миллиарда рублей - на строительство крупных объектов по программе правительства. Это социальная дань. Итого — с учетом «Салавата Юлаева» — миллиардов 7 - 8 «прямых» денег. Немного, - считает Шамиль Валеев. - Сейчас башкирский «пакетик», если считать по цене сделки с «Роснефтью», стоит 165 миллиардов рублей. Если кладешь эти деньги на хороший депозит, получаешь 10-12 процентов, то есть 16-18 миллиардов рублей. Да, это более рискованно, чем просто сидеть на этом «пакете» и ждать, что решит собрание акционеров, но эти деньги - больше, чем 5-7-8 миллиардов рублей, которые республика получает от «Башнефти» в виде дивидендов и соцнагрузки. Влияние правительства Башкирии в совете директоров компании невелико, при всем уважении к премьеру Рустэму Марданову и главе минзема Евгению Гурьеву. Все равно главный акционер тот, у кого 50 процентов. У миноритариев голос, мягко говоря, совещательный. Кроме того, мы прекрасно знаем, что налог с прибыли хорошей частью идет в региональный бюджет. И если компания не боится губернатора, то может показывать маленькую прибыль и будет ее показывать, - сказал в интервью «Бизнес Online» башкирский публицист.

Не совсем согласен с нашим коллегой политолог Азамат Галин. Он считает, что если продавать пакет сегодня, то цена будет ниже рынка, и это объективно.

- «Роснефть» - глобальная корпорация и управлять «Башнефтью» (то есть уже частью «Роснефти») они будут без участия правительства Башкирии, - сказал Галин. - Есть путь экономический, но Хамитов на это вряд ли пойдет. Пакет, который «Роснефть» купила у правительства России, он не основной, есть доли миноритариев + 25% у Башкирии. Таким образом, можно выступить с предложением консолидации пакета миноритариев в Башкирии или у третьих лиц. Но это за гранью возможностей Рустэма Хамитова, как только он это озвучит, я уверен, его отправят в отставку.

По мнению политолога Ростислава Мурзагулова безусловно, властям республики нужно держаться за регионообразующую «Башнефть» всеми возможными способами.

- Хамитов уже много раз показал, что он прекрасно понимает, что пусть пакет и миноритарный - он все же дает возможность эффективно отстаивать интересы республики. Однако необходимо признать, что силы неравны, - считает Ростислав Мурзагулов. - Страна гиперцентрализована, власть сконцентрирована в руках московского политбюро, которое может проломить мнение хоть всех губернаторов, вместе взятых. И это безумно плохо, поскольку в итоге Москва в последнее время уже по третьему кругу перестилает плитку на тротуарах, а мы сегодня всем миром скидываемся на похороны одному из выдающихся уфимских публицистов. Да дело и не только в деньгах - многие процессы необходимо перестать пытаться регулировать из Москвы, эффективнее это делать на местах.

Финансовый омбудсмен по Башкирии Валерий Шарипов не считает, что сейчас главный вопрос заключается в продаже или сохранении республиканского пакета акций «Башнефти».

- На сегодняшний день в компании нужен более эффективный менеджмент. Но тот, который привлекается сейчас – это в основном продукт кумовства. У многих интерес к «золотым парашютам» и мы знаем, как решается этот кадровый вопрос, - сказал Валерий Шарипов. – Все эти моменты решаются за счет компании, за счет дивидендов. Должен быть жесткий контроль со стороны государства и контроль со стороны республики. «Башнефть» обязана продолжать свою социальную политику, не снижать уровень благополучия своих работников. И также новые собственники не должны забывать и о безопасности отработанных нефтяных месторождений, там все очень зыбко, и уделять большое внимание вопросам экологии.

В завершение еще одна цитата главы Башкирии из его недавнего выступления перед депутатами уфимского горсовета. Рустэм Хамитов полагает, что «Роснефть» позволит выйти республике на «совершенно другие горизонты, в том числе взаимодействия с экономикой страны, с экономическим сообществом, с промышленными предприятиями. Через эту компанию мы сможем загружать наши заводы. Появляется синергия, новое качество промышленности нашей республики».

- «Башнефть» - хорошая компания, но она локальная и она небольшая, на самом деле. В общем объеме промпроизводства республики она занимает одну десятую долю, такую же - по численности персонала. В «Роснефти» 400 тысяч, в «Башнефти» - 38 тысяч работающих, - сказал Хамитов. - Нам надо обязательно прибиваться к крупным, мощным, сильным корпорациям, а не смотреть с маленькой своей кочечки.

Читая эти слова главы Башкирии, вспомнился принцип детских качелей. Два принципиально разных решения: продавать пакет или держаться за него всеми способами - не имеют возможности сохранить равновесие. Когда один из них идет вверх, второй неминуемо опускается.

Сегодня Рустэм Хамитов оказался неким заложником сложившихся экономических обстоятельств, когда он фактически вынужден отстаивать республиканский пакет башкирской нефтянки изо всех сил, фиксируя все более символическую связь между компанией и республикой. Он, очевидно, понимает, что если пакет акций "уплывет" из республики, то доверие населения к нему будет подорвано.