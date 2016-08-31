31 августа, среда
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«Башнефть» обвинили в поставке ГСМ на территорию Донбасса

Разиф АБДУЛЛИН // 31.08.2016
Российские сайты подхватили версию украинского агентства.

Вчера, 30 августа, вечером информагентство УНИАН обнародовало заметку с брифинга представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

- Главным управлением разведки установлено, что основным поставщиком горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Украины выступает акционерное общество «Нефтяная компания «Башнефть», зарегистрированная в Уфе, - процитировало агентство слова Скибицкого.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, пояснил, что эта информация имеет мало общего с реальностью.

- Компания реализует топливо всем желающим прямо с завода, - пояснил собеседник Медиакорсети. – Кто и как потом это топливо использует, это  в самой компании не знают. Информация про некие секретные поставки на Донбасс больше похожа на миф,  особенно учитывая, кто эту информацию производит.

Заявление представителя военной разведки стали распространять  и российские сайты. Без пояснений и слегка изменив текст украинского информагентства.  Поисковик Google по запросу «Башнефть поставляет топливо на Донбасс» выдал сегодня 26 разных источников, в том числе эта «новость» появилась на  разных сайтах Пскова, Пензы, Рыбинска, Самары и Санкт-Петербурга.

В состоянии необъявленной информационной войны не раз использовались так называемые информационные вбросы. Данный случай дает повод еще раз вспомнить об этом.

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