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31 августа, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«Башнефть» обвинили в поставке ГСМ на территорию Донбасса// 31.08.2016
Российские сайты подхватили версию украинского агентства.
Вчера, 30 августа, вечером информагентство УНИАН обнародовало заметку с брифинга представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
- Главным управлением разведки установлено, что основным поставщиком горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Украины выступает акционерное общество «Нефтяная компания «Башнефть», зарегистрированная в Уфе, - процитировало агентство слова Скибицкого.
Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, пояснил, что эта информация имеет мало общего с реальностью.
- Компания реализует топливо всем желающим прямо с завода, - пояснил собеседник Медиакорсети. – Кто и как потом это топливо использует, это в самой компании не знают. Информация про некие секретные поставки на Донбасс больше похожа на миф, особенно учитывая, кто эту информацию производит.
Заявление представителя военной разведки стали распространять и российские сайты. Без пояснений и слегка изменив текст украинского информагентства. Поисковик Google по запросу «Башнефть поставляет топливо на Донбасс» выдал сегодня 26 разных источников, в том числе эта «новость» появилась на разных сайтах Пскова, Пензы, Рыбинска, Самары и Санкт-Петербурга.
В состоянии необъявленной информационной войны не раз использовались так называемые информационные вбросы. Данный случай дает повод еще раз вспомнить об этом.
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