«Башнефть» обвинили в поставке ГСМ на территорию Донбасса

Разиф АБДУЛЛИН

Российские сайты подхватили версию украинского агентства.

Вчера, 30 августа, вечером информагентство УНИАН обнародовало заметку с брифинга представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

- Главным управлением разведки установлено, что основным поставщиком горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Украины выступает акционерное общество «Нефтяная компания «Башнефть», зарегистрированная в Уфе, - процитировало агентство слова Скибицкого.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, пояснил, что эта информация имеет мало общего с реальностью.

- Компания реализует топливо всем желающим прямо с завода, - пояснил собеседник Медиакорсети. – Кто и как потом это топливо использует, это в самой компании не знают. Информация про некие секретные поставки на Донбасс больше похожа на миф, особенно учитывая, кто эту информацию производит.

Заявление представителя военной разведки стали распространять и российские сайты. Без пояснений и слегка изменив текст украинского информагентства. Поисковик Google по запросу «Башнефть поставляет топливо на Донбасс» выдал сегодня 26 разных источников, в том числе эта «новость» появилась на разных сайтах Пскова, Пензы, Рыбинска, Самары и Санкт-Петербурга.

В состоянии необъявленной информационной войны не раз использовались так называемые информационные вбросы. Данный случай дает повод еще раз вспомнить об этом.