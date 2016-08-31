Главу Башкирии попросили повлиять на депутата, чтобы тот посадил ели

Разиф АБДУЛЛИН

Активисты ОО «Народный фронт Регион» обратились к Рустэму Хамитову.

Фото: ok.ru

Активисты общественной организации «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) написали открытое письмо главе Башкирии Рустэму Хамитову. В нем они напоминают о ситуации со сквером имени 70-летия Победы в Нефтекамске.

В мае 2015 года горожане высадили там 157 деревьев, в том числе 27 голубых елей. Но позднее сквер снесли, чтобы освободить под строительство торгового центра, по словам общественников – депутат горсовета «Яляев снес сквер, начал строительство торгового центра». По правилам, установленным в городе, за каждое срубленное дерево положено высадить взамен пятнадцать новых, пишут активисты. Также, по словам авторов письма, Яляев для подключения сетей к построенному торговому центру «по бросовой цене пытается купить кинотеатр «Октябрь».

Активисты просят главу Башкирии «обязать провести аукцион и разрешить участвовать в нем Яляеву Р. только после высадки всего объема вырубленных деревьев в сквере имени 70-летия Победы». По их подсчетам, чтобы возместить ущерб, депутат должен высадить 405 голубых елей и 1950 деревьев смешанных пород.