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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии пенсионер-чернобылец не может получить жилищный сертификат

Наталья КУЗНЕЦОВА // 31.08.2016
Пенсионер собрал все необходимые справки, но это не помогло.

Фото: rrnews.ru

В Илишевском районе Башкирии, в селе Старокуктово пенсионер-чернобылец уже семь лет не может получить жилищный сертификат. 67-летний Виктор Гуков собрал все необходимые документы, обошел все инстанции. Но до сих пор они с женой живут в полуразвалившемся деревянном доме 1963 года постройки.

- В 1988 году с февраля по май я принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, после этого получил много разных болезней, - рассказал «Медиакорсети» Виктор Георгиевич. – На сегодня врачи поставили мне более 20-ти разных диагнозов, все подтверждающие документы имеются.

Документы на получение жилищного сертификаты Гуков подал в 2009 году. Через три года, по его данным, Илишевский район получил сертификаты на пять чернобыльцев, однако выдали их в итоге только троим.

- До сих пор я так и не понял, в чем дело, - недоумевает Виктор Георгиевич. – Ведь все необходимые документы были собраны. – Неоднократно обращался и в правоохранительные органы, и в администрацию района. В ответ - одни отписки.

Сейчас Виктор Гуков обратился в общественное движение «За права человека». Его руководитель Леонид Чернов в свою очередь направил письмо президенту страны Владимиру Путину с  просьбой помочь пенсионеру-чернобыльцу.

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