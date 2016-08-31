Стерлитамакский округ: Мэр города против вице-спикера Госсобрания

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Фавориты гонки – представители «Единой России» и КПРФ, считают эксперты.

Медиакорсеть сегодня завершает серию публикаций, посвященных кандидатам в депутаты Госдумы, выдвинутым по одномандатным округам.

Первый предвыборный скандал в Стерлитамакском избирательном округе грянул еще до начала выборной кампании во время праймериз «Единой России». Напомним, что свою кандидатуру с предварительного партийного голосования была вынуждена снять Марина Бортова. После этого многие политологи отдали победу кандидату «Единой России» - главе администрации Стерлитамака Алексею Изотову. Но КПРФ в противовес Изотову выставила вице-спикера Госсобрания Башкирии Вадима Старова.

На стороне Изотова - мощный административный ресурс и в принципе положительная оценка на посту главы города. Старов ведет активную агитационную кампанию, плюс у партии есть большое количество сторонников в этом округе. Свою долю голосов может получить и кандидат от партии «Зеленых», депутат Госсобрания Руфина Шагапова. Тем более в городе, который с точки зрения экологии является неблагополучным.

ЛДПР по традиции выставила молодого кандидата – помощника депутата Госдумы Веронику Ананьеву. Интересы партии «Родина» представляет пенсионер Нурислам Усманов, «Коммунистов России» - педагог дополнительного образования Юрий Бирюзов, партии Роста – руководитель ассоциации выпускников президентской программы Башкирии Азамат Губайдуллин. Справедливая Россия в этом округе осталась без своего кандидата – местного предпринимателя и общественники Олега Бухарина, который во время компании скончался после продолжительной болезни.

Наши постоянные эксперты – политологи Аббас Галлямов и Дмитрий Михайличенко также считают, что основные фавориты в Стерлитамакском округе – Изотов и Старов.

- В Стерлитамакском округе - два претендента на победу. Выдвинутый "Единой Россией" мэр Стерлитамака Изотов и кандидат от КПРФ Старов. Все остальные участники гонки - простые статисты. На стороне Изотова - стопроцентная узнаваемость в городе, где проживает почти половина избирателей округа и административный ресурс, - считает Аббас Галлямов. - Сильной стороной Старова является активная кампания - несколько волн агитлитературы была распространена не просто по почтовым ящикам, но и в квартиры. Сделать это совсем не просто и, похоже, коммунисту удалось создать качественную полевую структуру. Если он сумеет задействовать её для того, чтобы мобилизовать своих сторонников в день голосования, то его шансы значительно возрастут. Вторая его задача - организовать наблюдение на участках. Для этого надо завезти не менее тысячи наблюдателей, а это серьезные расходы. Есть ли у него на это деньги - это сейчас главный вопрос.

- Расклад в Стерлитамакском округе не так интересен, как, например, в Уфимском или Салаватском. Накал борьбы был бы значительно выше, если бы Марина Бортова (снявшая свою кандидатуру с праймериз «Единой России») выдвинулась в качестве независимого кандидата. Однако этого не произошло. Более того, после отставки С.Б. Иванова с поста руководителя администрации президента России, страсти по поводу некоторых актуальных тем развития промышленности Башкирии поутихли, - подчеркивает политолог Дмитрий Михайличенко. - Кандидат от КПРФ Вадим Старов имеет тесные связи с экономическими элитами, в том числе федеральными. Однако, скорее всего, коммунисты в очередной раз испугаются собственной тени и не будут резко конфронтировать с «Единой Россией». Кандидат от партии власти Алексей Изотов ведет борьбу на собственной территории. В его пользу играет наличие административного ресурса и выдвижение Хамитова лидером списка «Единой России». Прибавляет очков Изотову и положительная оценка его работы в качестве мэра второго по численности и по экономическому потенциалу города республики. Этого Изотову будет вполне достаточно для того, чтобы победить. Среди прочих игроков отмечу кандидата «Зеленых», депутата Госсобрания Руфину Шагапову. Она способна показать достойный результат.

В нашей следующей публикации мы расскажем о шансах политических партий на выборах в Госдуму России.