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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Стерлитамакский округ: Мэр города против вице-спикера Госсобрания// 31.08.2016
Фавориты гонки – представители «Единой России» и КПРФ, считают эксперты.
Медиакорсеть сегодня завершает серию публикаций, посвященных кандидатам в депутаты Госдумы, выдвинутым по одномандатным округам.
Первый предвыборный скандал в Стерлитамакском избирательном округе грянул еще до начала выборной кампании во время праймериз «Единой России». Напомним, что свою кандидатуру с предварительного партийного голосования была вынуждена снять Марина Бортова. После этого многие политологи отдали победу кандидату «Единой России» - главе администрации Стерлитамака Алексею Изотову. Но КПРФ в противовес Изотову выставила вице-спикера Госсобрания Башкирии Вадима Старова.
На стороне Изотова - мощный административный ресурс и в принципе положительная оценка на посту главы города. Старов ведет активную агитационную кампанию, плюс у партии есть большое количество сторонников в этом округе. Свою долю голосов может получить и кандидат от партии «Зеленых», депутат Госсобрания Руфина Шагапова. Тем более в городе, который с точки зрения экологии является неблагополучным.
ЛДПР по традиции выставила молодого кандидата – помощника депутата Госдумы Веронику Ананьеву. Интересы партии «Родина» представляет пенсионер Нурислам Усманов, «Коммунистов России» - педагог дополнительного образования Юрий Бирюзов, партии Роста – руководитель ассоциации выпускников президентской программы Башкирии Азамат Губайдуллин. Справедливая Россия в этом округе осталась без своего кандидата – местного предпринимателя и общественники Олега Бухарина, который во время компании скончался после продолжительной болезни.
Наши постоянные эксперты – политологи Аббас Галлямов и Дмитрий Михайличенко также считают, что основные фавориты в Стерлитамакском округе – Изотов и Старов.
- Расклад в Стерлитамакском округе не так интересен, как, например, в Уфимском или Салаватском. Накал борьбы был бы значительно выше, если бы Марина Бортова (снявшая свою кандидатуру с праймериз «Единой России») выдвинулась в качестве независимого кандидата. Однако этого не произошло. Более того, после отставки С.Б. Иванова с поста руководителя администрации президента России, страсти по поводу некоторых актуальных тем развития промышленности Башкирии поутихли, - подчеркивает политолог Дмитрий Михайличенко. - Кандидат от КПРФ Вадим Старов имеет тесные связи с экономическими элитами, в том числе федеральными. Однако, скорее всего, коммунисты в очередной раз испугаются собственной тени и не будут резко конфронтировать с «Единой Россией». Кандидат от партии власти Алексей Изотов ведет борьбу на собственной территории. В его пользу играет наличие административного ресурса и выдвижение Хамитова лидером списка «Единой России». Прибавляет очков Изотову и положительная оценка его работы в качестве мэра второго по численности и по экономическому потенциалу города республики. Этого Изотову будет вполне достаточно для того, чтобы победить. Среди прочих игроков отмечу кандидата «Зеленых», депутата Госсобрания Руфину Шагапову. Она способна показать достойный результат.
В нашей следующей публикации мы расскажем о шансах политических партий на выборах в Госдуму России.
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