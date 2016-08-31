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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Всемирный курултай башкир надо расформировать - реакция на форум в Сибае

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 31.08.2016
Башкирская молодежная организация обвинила Всемирный курултай башкир в ангажированности.

Медиакорсеть сообщала о неоднозначной реакции башкирской общественности на форум, который прошел в минувшие выходные в Сибае под эгидой Всемирного курултая башкир. Руководство организации обвинили в том, что мероприятие было организовано с одной целью – выступить в поддержку партии «Единая Россия» Свое мнение по поводу форума высказала и Башкирская общественная организация  «Башкорт».

- То, что прошло в г. Сибай, организованное Всемирным курултаем (конгресс) башкир», трудно назвать форумом башкирских общественников, - - считают в Башкирской общественной организации "Башкорт". 
Не были оповещены и приглашены члены исполкома ВКБ, не были приглашены видные общественные деятели и представители башкирских общественных организаций. Не были приглашены члены Молодежного совета при Всемирном курултае башкир, вплоть до его председателя. 
Озвученные темы и выступления на данном форуме не затронули и не подняли ни одну реальную проблему башкирского населения. 
Такие проблемы как: угроза исчезновения башкирского языка; закрытие школ, садиков, фельдшерских пунктов в башкирских деревнях; уничтожение башкирских лесов и передача лесов, озер, угодий в руки московских олигархов; отсутствие работы в башкирском Зауралье; суицид в башкирских деревнях; алкоголизм; искусственное вымывание башкирских кадров из органов власти; постоянное вмешательство в жизнь башкирской общественности чиновников из Белого Дома, давление на представителей башкирской общественности со стороны Правительства РБ и властных структур вообще забыты. И главное - не было поднята проблема раскола в башкирской общественности и пути их преодоления. 
Все выступления прозвучали только в общих чертах и расплывчато, ни какой конкретики. Зато сколько было сказано из уст председателя ВКБ Амира Ишемгулова хвалебных слов в свой адрес, как они, например, запатентовали башкирскую юрту, как сделали наконец-то официальный сайт ВКБ или как они сделали табличку у входа в свою организацию. 
Весь форум прошел впустую, и только в заключительной части наконец-то произошло то, ради чего все затевалось. Началась явная и навязываемая агитация, за кого голосовать всем присутствующим на предстоящих выборах. Первым встал председатель ВКБ Амир Ишемгулов и, отвечая на вопрос из зала о выборах, сказал, что голосовать надо за «Единую Россию», так как некоторые члены Исполкома ВКБ из чиновников состоят в этой партии, а главное существует какой-то давний договор между ВКБ и данной партией о союзе. Затем ректор Сибайского университета Зиннур Ярмухаметов выступил с трибуны и призвал голосовать именно за Зарифа Байгускарова, кандидата от «Единой России». 
Таким образом, раскрылся весь смысл прошедшего форума. Вот только получилось у них как-то не уверенно. Если уж решили поддержать партию «Единую Россия», то сделали бы это открыто и с пафосом, как они это умеют, и сделали бы это в столице республики. А вышло так, что где-то на периферии, провели втихую собрание-междусобойчик, завуалировано, под прикрытием башкирских тем призвали голосовать за партию власти, да еще и получили скандал за это. 
Итог такой: Всемирный курултай башкир в очередной раз показал себя ручной и марионеточной организацией, которая всецело подчинена Правительству республики. Авторитет организации сильно подорван и зиждется только на доверии старшего поколения, и то частично. Молодое поколение вообще не считает ВКБ какой либо уважаемой организацией, так как видит, что взгляды этой организации сильно отличаются от взглядов башкирского народа, и тем более башкирской молодежи. Видно, что ВКБ не разбирается в современных реалиях, не имеет своего отличного от властей взгляда и полностью дискредитировал себя в глазах башкирской общественности. Всю общественность очень раздражает также тот факт, что Всемирный курултай башкир взял на себя прерогативу говорить от имени башкирского народа, хотя давно уже не является организацией №1. 
Мы считаем, что данная организации действительно является тормозом в развитии башкирского народа и должна быть либо оторвана от соски республиканского бюджета, либо просто расформирована.
 

 

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