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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Хамитов резко поднялся в медиарейтинге по теме ЖКХ

Константин КЛИМОВ // 31.08.2016
Глава Башкирии улучшил свои позиции в медиарейтинге на 20 пунктов.

Компания «Медиалогия», составляющая всевозможные рейтинги, представила новое исследование, на этот раз объектом изучения стали публикации в СМИ, касающиеся глав регионов по теме ЖКХ

Исследование проводилось в июле этого года, и по его результатам первые места в медиарейтинге заняли Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксёнов (Крым) и Андрей Воробьёв (Московская область). Глава Башкирии занял 29 место, с момента прошлого исследования Рустэм Хамитов прибавил 20 позиций.  

Консультант по избирательным технологиям Габдулла Хамитов считает, что дело вовсе не в активности главы региона.

 - Я не вижу, чтобы сам Хамитов в этой области что-нибудь делал, скорее это заслуга других людей, из-за которых поднялась целая волна публикаций. Например, появилась «горячая линия» в сфере ЖКХ, - пояснил Габдулла Хамитов.

И на самом деле в предвыборный период в Башкирии многие кандидаты в депутаты Госдумы активно эксплуатируют одну из самых больных российских тем – ЖКХ.

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