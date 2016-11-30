Московские чиновники потратили на перелеты 423 миллиона казенных денег

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сумма очередного контракта составила более 31 миллиона рублей.

Фото: http://www.newizv.ru

За шесть лет 423 миллиона рублей было потрачено на перелет на самолетах. Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок – заказ управления делами мэра и правительства Москвы на аренду бизнес-джета для нужд столичных чиновников.

В новом контракте на сумму более 31 млн рублей прописана «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий». Журналисты немало удивились тому, какие у чиновников столицы России могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И наконец. кто из чиновников является гастролирующим артистом?

Дальше изучая контракт, наши коллеги узнали, что конкурсная заявка предполагает покупку услуги лишь у одного поставщика. Никаких тендеров и аукционов.

Новые известия сообщают, что «Джет-Эйр» с которым заключен контракт, не имеют собственного сайта в интернете. А на сайте госзакупок по указанному там номеру телефона отвечает… бухгалтерия полиции аэропорта Шереметьево. На редакционные запросы мэрия Москвы и представители компании «Джет Эйр Групп» не удосужились дать никакого ответа.