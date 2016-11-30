|
30 ноября, среда
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Московские чиновники потратили на перелеты 423 миллиона казенных денег// 30.11.2016
Сумма очередного контракта составила более 31 миллиона рублей.
Фото: http://www.newizv.ru
За шесть лет 423 миллиона рублей было потрачено на перелет на самолетах. Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок – заказ управления делами мэра и правительства Москвы на аренду бизнес-джета для нужд столичных чиновников.
В новом контракте на сумму более 31 млн рублей прописана «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий». Журналисты немало удивились тому, какие у чиновников столицы России могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И наконец. кто из чиновников является гастролирующим артистом?
Дальше изучая контракт, наши коллеги узнали, что конкурсная заявка предполагает покупку услуги лишь у одного поставщика. Никаких тендеров и аукционов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.11.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» привела в команду любовь
30.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии земельные участки для многодетных семей не обеспечены инфраструктурой
30.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке
30.11.2016 // ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом
30.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год
30.11.2016 // ХРОНОГРАФ
ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения
30.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе состоится конкурс, посвященный 100-летию Мустая Карима
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии питание в школах и больницах хотят организовать по-новому
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте