В Башкирии земельные участки для многодетных семей не обеспечены инфраструктурой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты Госсобрания региона отклонили закон, который прописывал обязательность строительства инженерных коммуникаций, линий электропередач и дорог.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня на пленарном заседание Госсобрания опять рассматривались поправки к уже нашумевшему закону «О земельных отношениях в РБ». Депутат регионального парламента Рамиль Бигнов предложил, чтобы в законе было четко прописаны нормы обеспечения бесплатных земельных участков, выделяемых многодетным семьям и другим льготным категориям семей для индивидуального жилищного строительства всей необходимой инфраструктурой. По мнению Рамиля Бигнова такие земельные участки должны быть обеспечены линиями электропередач, газо– и водоснабжением, инженерно-коммунальной инфраструктурой и дорогами. Было и второе уточнение, которое обязывало до 1 января 2020 года уже выделенные земельные участки обеспечить также всей необходимой инфраструктурой.

Поправки в закон вызвали споры в депутатском корпусе. Правительство республики вынесло свое отрицательное заключение, в котором отметило, что для исполнения данных поправок в бюджете Башкирии денег нет, и ежегодно на строительство инфраструктуры для таких участков требуется 1,6 миллиардов рублей. Депутат Вадим Старов сказал, что ему позиция правительства понятна, и сегодня лишние деньги в казне не валяются. Но он не согласен с суммой, которая была озвучена и, по его мнению, она взята с потолка. Есть различные инвестиционные программы, которые могут удешевить данный вид работ и должна быть создана специальная экспертная группа для проработки данного вопроса. По словам депутата Франиса Сайфуллина, предлагая такие поправки надо указывать и источники финансирования. Бюджет не резиновый и его дефицит на 2017 год составляет 9,5 миллиардов рублей. Справедливости ради скажем, что правительство немного лукавит, когда говорит, что денег на эти цели нет. В этом году ожидается профицит бюджета на сумму в 15 миллиардов рублей, и можно было бы выделить из них хотя бы 500 миллионов на строительство инфраструктуры на земельных участках, выделяемых для ИЖС. Пока же многодетные семьи, которые в большинстве своем имеют небольшие доходы столкнулись с серьезной проблемой. В качестве примера приведем один факт озвученный депутатом Загиром Хакимовым. В деревне Самохваловка Уфимского района энергосети требуют от многодетных семей строящих дома по 5 миллионов рублей. Сумма просто огромная даже для обеспеченных людей. А что же говорить тогда о многодетных семьях?

Во время обсуждения звучали и мнения в том, что часть депутатов будоражат общество своими непродуманными словами, зарабатывают себе «политический капитал». Критике подвергли и федеральных коллег, которые приняли закон по выделению многодетным семьям бесплатных земельных участков, однако денег на это регионам не дали. Во всей этой дискуссии забыли еще один немаловажный момент. Уже нашумевший «земельный закон» и бесконечные споры вокруг него напрямую нарушают положения «майских указов» президента России Владимира Путина, где четко прописаны обязательства регионов страны по этим земельным участкам. И кстати было бы интересно услышать мнение главы Башкирии Рустэма Хамитова по поводу всех этих поправок, связанных с данным законом. А сегодняшнее голосование в парламенте закончилось вполне предсказуемо. За отклонение поправок депутата Бигнова проголосовало из 104 депутатов 77, 8 были против, 12 воздержались, а 7 депутатов не голосовали. Будут ли теперь строить муниципальные и республиканские власти все необходимые коммуникации на выделенных земельных участках или многодетные семьи сами будут вынуждены решать свои проблемы? Вопрос остается открытым.