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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов резко высказался о забытом захоронении на Курочкиной горе

Константин КЛИМОВ // 30.11.2016
Главе Башкирии рассказали о бездействии муниципальных властей, несколько лет игнорирующих найденные в Уфе братские могилы.

На встрече главы Башкирии Рустэма Хамитова с руководством регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), помимо наболевших вопросов о здравоохранении и образовании, была поднята тема брошенных воинских захоронений. Конкретно речь шла о братских могилах на Курочкиной горе. Общественники с 2008 года пытаются добиться от администрации Уфы решения этого вопроса, но натыкаются на бесконечные отписки. Основной аргумент чиновников – отсутствие информации о захороненных. Якобы никто не знает, кто лежит в братских могилах, под памятниками министерства обороны времен Второй мировой войны. В этом году внимание на проблему обратили в ОНФ,  общественникам удалось выяснить, что в годы войны неподалёку от места захоронений находились два эвакогоспиталя, куда свозили тяжелораненых, и по словам историков хоронили их именно на Курочкиной горе. Единственный путь решения по мнению «фронтовиков», это придание кладбищу официального статуса, и признание объектом культурного наследия.

Глава региона выслушав историю противостояния общественников с муниципальными властями отметил важность этой работы, подчеркнув, что это не единственное заброшенное захоронение в Уфе, не имеющее соответствующего статуса.

– А статус не придается, потому что не занимаются этой темой. Вопрос отношения к памяти людей является мерилом культурного уровня мэрии и ее работников, – сказал Рустэм Хамитов.

Напомним, на прошедшей 9 ноября конференции регионального отделения ОНФ в Башкирии, вопрос о воинских захоронениях тоже поднимался. Тогда представитель министерства культуры сказал, что нужно подтвердить статус захоронения, но без соответствующего заявления от граждан Минкульт Башкирии не может начать работу. На что получил изрядную порцию критики от эксперта федерального штаба ОНФ Александра Лысенко, который напомнил министерскому чиновнику об обязанности выявлять такие объекты без всяких обращений. 

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