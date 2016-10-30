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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов посетил итальянскую сыроварню в Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ // 30.10.2016
Он обсудил поставки молока, освоение новой продукции и вопросы реализации сыров.

29 октября Рустэм Хамитов ознакомился с деятельностью цеха по производству сыров в Кармаскалинском районе. Предприниматель Айрат Ахмадуллин, которому принадлежит сыроварня, продемонстрировал главе республики технологический процесс производства и созревания сыров по итальянской технологии.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, сейчас на сыроварне выпускается 16 видов итальянских сыров, в том числе таких сортов, как монтазио, страккино, риккота, качотта, моцарелла и прочие. В день производится от 35 до 80 кг полутвёрдого и твёрдого сыра, а также до 20 кг мягкого сыра.

– Вкусный сыр, замечательные ребята занимаются производством. Это полезный, хороший продукт. Я поддерживаю это направление. Оно действительно благородное, на пользу людям. В то же время требует душу вкладывать. Это как искусство, – поделился Рустэм Хамитов. – На вашем примере мы попробуем показать, что можно сделать с нуля. Мы заинтересованы в том, чтобы появились такие сыровары. Нам надо сформировать этот рынок.

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