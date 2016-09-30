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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе жители выступили против строительства дома на месте теннисного корта

Наталья КУЗНЕЦОВА // 30.09.2016
По их словам, изначально здания не было в проекте, но застройщик изменил его.

В Уфе разгорается конфликт по поводу строительства очередной многоэтажки. Жители дома на ул. Зорге, 69 выступили против строительство нового дома на площадке около детского санатория «Дуслык». Они утверждают, что по проекту застройщика изначально на этом месте должен быть теннисный корт. Однако на прошлой неделе администрация выдала разрешение на строительстве на этом месте жилого дома. 

Участок в 8,1 тысяч «квадратов» застройщик получил в феврале прошлого года по результатам аукциона. Однако выдавался он, по словам местных жителей, вовсе не для строительства многоэтажки.

- В договоре с управлением земельных и имущественных отношений администрациии с застройщиком, который был заключен в прошлом году, четко прописано, что он (участок – прим.ред.) предназначался для строительства закрытого теннисного корта, - рассказал Медиакорсети житель дома на ул. Зорге, 69 Ренат Валиев. – Однако на прошлой неделе, 23 сентября, город выдал разрешение на строительство на участке с этим же кадастровым номером жилого дома. Он будет огромный, переходной этажности от 17-ти до 26-ти этажей на 377 квартир.

Новость о том, что на месте теннисного корта, будет высотная многоэтажка, возмутила жителей местных домов. Они считают, что останутся без мест для парковки, школы, детского сада, территорий для прогулок. Учитывая то, что на прилегающей территории уже строится несколько домов, места для социальной инфраструктуры, как считают люди, просто не останется.

- В эти дни уже началась подготовка площадки к строительству, вы глубоко возмущены тем, что происходит, - говорит Валиев. - В самое ближайшие время мы намерены обратиться во все надзорные ведомства с жалобами, мы будем идти до конца!

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