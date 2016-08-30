Жительница уфимской Шакши жалуется на беспредел маршрутных такси

Наталья КУЗНЕЦОВА

По ее словам, водители не довозят пассажиров до одной из остановок.

Фото: Кристина Дейнеко

Жительница микрорайна Шакша Дарина Галиева решила в одиночку начать борьбу с местными маршрутками. Женщина обратилась в местный Ростпотребнадзор и Уфагортранс. Ее возмутил тот факт, что водители не довозят ее до нужной остановки.

Недовольство уфимки вызвало в частности маршрутное такси 71а. Водители отказываются доезжать до остановки «40-ой сад», около которой живет Дарина. Вместо этого они просто разворачиваются в обратную сторону на остановке «АЦ Камаз» или поворачивают вправо после остановки «Шакша».

- 26 августа в десять часов вечера я ехала домой, - рассказала Дарина «Медиакорсети» - Водитель маршрута 71а с номером н060уе попросту высадил меня на ост. "Шакша", при этом взял полную стоимость проезда. На мои слова о том, что у него маршрут проходит через "40 сад" и что он должен ехать, он ухмыльнулся и потребовал покинуть автобус. Но до остановки "40 сад" нужно идти порядка километра по неосвещенной обочине трассы ! Там нет пешеходного перехода, нет фонарей!

По словам Дарины, ее случай не первый. Другие жители Шашки также неоднократно попадали в такие ситуации.

- Уже не в первый раз я слышу,что люди жалуются между собой, - говорит она. - Но видимо, осветить ситуацию боятся или ленятся.

