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30 августа, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии эксперты ОНФ выявили нарушения при оформлении полисов ОСАГО// 30.08.2016
Общественники провели рейд в Мелеузе
Общероссийский народный фронт в ходе рейда в Мелеузе выявил многочисленные нарушения при продаже полисов ОСАГО. Так, например, в филиале «Росгостраха» в Мелеузе услуга обязательного автострахования оказалась просто недоступна.
Закрытой дверью участников рейда встретила страховая компания "Современные технологии". Проявив настойчивость, со второй попытки активисты все же попали в офис компании, но застраховаться не смогли.
- Страховщики сославшись на отсутствие бланков, отказали в оформлении полиса, - рассказали «Медиакорсети» в Общероссийском народном фронте. - В компании «Аско» можно лишь записавшись в очередь в будние дни с 09:00 до 11:00 у группы активистов, которые дежурят около входа в здание. Со слов посетителей время ожидания составляет две- три недели.
Получить полис в день обращения оказалось возможным только в филиале страховой компании «ВСК», хотя и там обычно не обходится без очередей. Представители компании признались, что в среднем автовладельцам приходится ждать около десяти дней.
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