В Башкирии эксперты ОНФ выявили нарушения при оформлении полисов ОСАГО

Наталья КУЗНЕЦОВА

Общественники провели рейд в Мелеузе

Общероссийский народный фронт в ходе рейда в Мелеузе выявил многочисленные нарушения при продаже полисов ОСАГО. Так, например, в филиале «Росгостраха» в Мелеузе услуга обязательного автострахования оказалась просто недоступна.

- Представитель компании сообщила, что услуги по оформлению полиса ОСАГО они не предоставляют. Мы, конечно, поинтересовались с чем это связано. Но вместо ответа нам указали на дверь, где висел список филиалов Росгосстраха, в которых можно оформить полис ОСАГО. Ближайшим населенным пунктом оказался Стерлитамак», - рассказал эксперт ОНФ Мурат Зайнагабдинов.



Закрытой дверью участников рейда встретила страховая компания "Современные технологии". Проявив настойчивость, со второй попытки активисты все же попали в офис компании, но застраховаться не смогли.

- Страховщики сославшись на отсутствие бланков, отказали в оформлении полиса, - рассказали «Медиакорсети» в Общероссийском народном фронте. - В компании «Аско» можно лишь записавшись в очередь в будние дни с 09:00 до 11:00 у группы активистов, которые дежурят около входа в здание. Со слов посетителей время ожидания составляет две- три недели.

Получить полис в день обращения оказалось возможным только в филиале страховой компании «ВСК», хотя и там обычно не обходится без очередей. Представители компании признались, что в среднем автовладельцам приходится ждать около десяти дней.