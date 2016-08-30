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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Горизбирком Уфы не пригласил журналистов на предвыборную пресс-конференцию

Наталья КУЗНЕЦОВА // 30.08.2016
Администрация города в последний момент написала приглашения нескольким журналистам в соцсетях

Фото: ufacity.info

В администрации города сегодня прошла пресс-конференция городской избирательной комиссии. Фактически она была просто закрыта от журналистов. Официальной рассылки ни сам горизбирком, ни администрации города не сделала. Нескольким журналистам немуниципальных СМИ сотрудники пресс-службы написали приглашение в социальных сетях буквально за час до начала пресс-конференции. Журналисты, в это время находились на других заданиях, так как распланировалии свой день накануне. 

Пресс-служба администрации города по итогам пресс-конференции, дала справочную информацию.

-  18 сентября выборы в горсовет будут проводится по 18-ти одномандатным округам и единому городскому округу, - говорится в сообщении. - Из 344 выдвинутых кандидатов по итогам регистрации на 31 июля зарегистрировано 208. Из них 124 по единому избирательному округу и 84 по одномандатным. Что касается действующих депутатов, то повторно из 36 вновь баллотируется 22 человека. В том числе 15 депутатов по одномандатным округам и семь - по партийным спискам.

Уфимские журналисты в социальной сети Facebook попросили пресс-службу мэрии прокомментировать факт "закрытой" пресс-конференции. Ее сотрудники пока на это никак не отреагировали.

О том, что городская избирательная комиссия Уфы практически не сотрудничает со СМИ журналисты уже жаловались председателю ЦИК Башкирии Хайдару Валееву. И даже он был вынужден признать этот факт и заметил, что избирком Уфы является самостоятельной структурой и не подчиняется им. Правда Валеев пообещал воздействовать на своих коллег, чтобы последние сотрудничали с журналистами. В горизбиркоме видимо учли пожелания, но забыли пригласить и нас, и  наших коллег на свою пресс-конференцию. 

 

 

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